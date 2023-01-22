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Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской

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Воскресенье 22 января 2023 13:04
Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской Фото: некоторым комнатным растениям не место в детской (Aglaonema marantifolium / El Grafo)
Автор: Владимир Костырин

Комнатные растения могут влиять не только на общую атмосферу квартиры, но и на здоровье всех членов семьи. Так, содержащиеся в ряде представителей флоры ядовитые вещества при попадании на кожный покров или организм человека способны вызывать отравление, головокружение и мигрень, аллергическую реакцию.

Какие растения и почему нежелательно держать дома и особенно - в детской комнате, рассказывает Design-Orbita.

Растения, представляющие опасность для детей

Фикус в своем стебле и листьях содержит большое количество фитонцидов, которые испаряются через поры растения. Подобные испарения опасны для грудных детей, так как попадая в дыхательные пути крохи, могут вызвать аллергию.

Особенно опасными считаются такие разновидности, как фикус петиолариса и бенджамина. Добавим, что фикусы ночью интенсивно поглощают кислород в помещении.

Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской

Фикус Бенджамина (фото: rastenievod)

Диффенбахия содержит опасный сок. Если ребенок или домашнее животное решат попробовать сочные листья на вкус, то сок попадет в желудок и вызовет сильную интоксикацию. Прикасаться к сломанным или срезанным стеблям также строго запрещается - попадая на кожу, сок вызывает ожоги и раздражение.

Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской

Диффенбахия (фото: Jerzy Opioła / uk.wikipedia.org)

Ландыш содержит в себе сердечные гликозиды, которые наносят вред сердечно-сосудистой системе, нервной системе, желудочно-кишечному тракту. Эти растения не повредят взрослым, но их следует держать подальше от маленьких детей.

Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской

Ландыш (фото: sad.net.ua)

Чистотел попал в список опасных растений из-за содержания млечного сока, который в случае попадания на слизистые или даже на кожу ребенка может спровоцировать покраснение и ожог.

Кроме того, в чистотеле содержатся алкалоиды - если они попадут в желудочно-кишечный тракт, то малыш может отравиться.

Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской

Чистотел (фото: slk.kh.ua)

Аглаонема при самоопылении может дать небольшие красные ягоды. Детям может захотеться их сорвать и попробовать на вкус, но они крайне ядовиты и способны нанести серьезный вред здоровью.

Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской

Аглаонема (фото: asterias.od.ua)

Ранее мы называли топ-8 самых опасных комнатных растений, которые часто встречаются в декоре.

А также писали, какие комнатные растения способны вызвать головную боль, головокружение и тошноту, но при этом данные представители фауны популярны и есть почти в каждом доме.

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