Простые секреты молодости от корейских женщин: они реально работают!
В Украине безумным спросом пользуется корейская декоративная и уходовая косметикой. Известно, что азиатки могут дольше сохранять свою молодость и красоту. Парадокс состоит в том, что они не используют для этого никаких сложных процедур или инъекций.
Какие главные секреты молодости азиаток - читайте ниже в материале Styler.
Регулярное изменение уходового средства
Женщины в Азии и особенно Корее никогда не покупают одно и то же средство несколько раз подряд. Они убеждены, что таким образом кожа просто привыкнет к нему и никакого эффекта не будет.
Косметологи говорят, что кожа должна адаптироваться. Поэтому даже в соответствии с сезоном советуют добавлять новые средства по уходу.
Это также, кстати, объяснение тому, почему новые линейки корейской косметики появляются так часто: женщины просто не покупают одно и то же.
Слизь улиток
Осмотрев прилавок с корейской косметикой, вы точно найдете там несколько средств со слизью улитки. Она отлично увлажняет кожу и делает ее упругой, насыщая нужными микроэлементами.
Слизь улиток состоит из двух компонентов: воды и муцина. Он активизирует функцию фибробластов, участвующих в образовании внеклеточной структуры ткани, а также коллагена и эластина.
Кроме того, улитковая слизь противостоит возрастными изменениями на лице, эффективно борется с бактериями и вирусами, акне, розацеа, бородавками, пигментными пятнами.
Лучшей процедурой является улиточный массаж. Улитки обладают способностью очень быстро восстанавливать свой эпителий. Кроме того, с помощью такого массажа увлажняется кожа, регенерируется и омолаживается.
Защита от солнца
Уже давно не секрет, что нужно каждый день использовать крем с соответствующим уровнем SPF, то есть защитой от солнца. Это обезопасит кожу от преждевременного старения. Азиатки делают это каждый день.
К тому же они не любительницы пляжного отдыха, потому старению от солнечных лучей им точно не грозит.
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