Эти вещи нужно убрать из детской комнаты: могут быть опасными

Часто родители пытаются сделать ребенку идеальную комнату, что преувеличивают. Они приносят туда вещи, которые могут оказаться опасными для ребенка.

Что нужно немедленно убрать из детской комнаты - читайте в материале Styler .

Большие зеркала

Большое зеркало лучше убрать из детской комнаты, ведь оно опасное для малыша. Все потому, что во время активных игр зеркало ребенок может легко разбить и раниться.

Мягкие игрушки

Обычно плюшевые игрушки становятся отличным дополнением интерьера детской комнаты. Однако следует помнить, что такие игрушки собирают на себе много пыли и изрядно портят микроклимат комнаты.

Особенно это касается больших мягких игрушек, они могут стать причиной аллергии или даже астмы.

Перьевая подушка

Родителям следует избегать подушки и одеял, изготовленных из перьев. Мало кто знает, но перья быстро впитывают влагу и превращаются в идеальную среду для размножения бактерий и перьевых клещей.

Лучше выбрать альтернативные наполнители, которые будут изготовлены из гипоаллергенных материалов.

Мебель

Особое внимание следует уделить острым углам, которые нередко бывают причинами многих царапин и ран, особенно у детей, только начинающих ходить.

Лучше всего покупать детскую мебель, которая имеет закругленные углы.

Электроприборы

Кнопки на разные провода на электроприборах представляют интерес для малыша. Также необходимо заткнуть розетку специальными предохранителями. Не следует оставлять провода там, где ребенок сможет на них наткнуться.

Растения

Есть довольно много комнатных растений, которые могут быть вредными для здоровья человека. Для того чтобы обезопасить себя и детей от негативного воздействия, необходимо еще в магазине поинтересоваться у продавца, какие растения нельзя держать дома.

Лампы

Лампы могут легко упасть. Поэтому необходимо исключить возможность того, что ребенок потянет за шнур и лампа упадет.