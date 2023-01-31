Педиатр рассказала, можно ли детям использовать круг на шею для купания

Для купания малышам не нужны никакие дополнительные приспособления - ни горка, ни круг на шею.

Чем же опасен именно круг на шее малыша рассказала на своей странице в Instagram невролог и педиатр Ирина Негрич.

Для чего придумали круг на шею

Изначально круг на шею предназначался для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Но потом производство стало массовым.

Американская академия педиатрии не рекомендует круги для купания для новорожденных!

"Круги для купания являются потенциальными причинами утопления, так как круг может лопнуть и ребенок пойдет ко дну. Круг на шею для плавания не учит малыша плавать, это противоречит всем методам обучению плаванию", - цитирует академию педиатрии врач.

Также отмечается, что круг для плавания не помогает вылечить кривошею, тортиколис новорожденного. Кстати, этот предмет не помогает учиться вертикализации.

Педиатр сообщила, что лучшим вариантом купания новорожденного - это набрать небольшое количество воды в ванную.

"Как раз в положении лежа ребенок учиться управлять своими движениями, учиться ощущать свое тело", - резюмировала педиатр.