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Педиатр рассказала, можно ли детям использовать круг на шею для купания

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Вторник 31 января 2023 10:55
Педиатр рассказала, можно ли детям использовать круг на шею для купания Фото: Круг на шее у малыша опасен (roxy-kids)
Автор: Людмила Жукова

Для купания малышам не нужны никакие дополнительные приспособления - ни горка, ни круг на шею.

Чем же опасен именно круг на шее малыша рассказала на своей странице в Instagram невролог и педиатр Ирина Негрич.

Для чего придумали круг на шею

Изначально круг на шею предназначался для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Но потом производство стало массовым.

Американская академия педиатрии не рекомендует круги для купания для новорожденных!

"Круги для купания являются потенциальными причинами утопления, так как круг может лопнуть и ребенок пойдет ко дну. Круг на шею для плавания не учит малыша плавать, это противоречит всем методам обучению плаванию", - цитирует академию педиатрии врач.

Также отмечается, что круг для плавания не помогает вылечить кривошею, тортиколис новорожденного. Кстати, этот предмет не помогает учиться вертикализации.

Педиатр сообщила, что лучшим вариантом купания новорожденного - это набрать небольшое количество воды в ванную.

"Как раз в положении лежа ребенок учиться управлять своими движениями, учиться ощущать свое тело", - резюмировала педиатр.

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Напомним, что доктор назвала симптомы скарлатины и объяснила, в чем опасность инфекции.

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