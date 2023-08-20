Эти вещи обязательно должны быть в отношениях, иначе им придет конец

Сильные чувства, влюбленность, быстрое развитие отношений и совпадение по вкусам - абсолютно не гарантируют, что вас ждут счастливые отношения.

О том, какие вещи должны быть во взаимоотношениях, иначе они долго не продержатся, рассказала психолог Наталья Бакай в своем Instagram.

Взаимоуважение

Психолог советует всегда уважать и ценить друг друга. Избегайте негативной критики и высказываний, стремитесь к гармонии и взаимопониманию.

Эмоциональная близость

Уделяйте время укреплению эмоциональной связи. Проводите время вместе качественно, занимайтесь общими интересами и делитесь чувствами и эмоциями.

Поддержка

Будьте опорой для своего партнера, хвалите его и признайте достижения и усилия. Всегда поддерживайте в важных решениях и делах.

Поиски компромисса

Научитесь эффективно разрешать конфликты. Используйте конструктивные методы, такие как компромиссы, поиск выигрышных вариантов и решения.

Благодарность

Выражайте благодарность за положительные моменты в отношениях, даже в мелочах. Помните о радости, которую приносит ваша вторая половинка в жизнь.

Забота

Проявляйте свою любовь и заботу о партнере. Будьте внимательны к его потребностям и желаниям.

Личное пространство

Понимайте значимость личного пространства и времени для каждого из вас. Позвольте партнеру иногда побыть наедине и уделять время своим хобби.

Умение слушать

Научитесь быть внимательным слушателем. Выслушайте точку зрения и потребности своей второй половинки без перебиваний или осуждения.

Интим

Занимайтесь любовью с удовольствием. Будьте открыты для разговоров о сексуальных потребностях и фантазиях.