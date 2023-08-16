Что делать, если чувствуете себя одиноко - даже в отношениях

Иногда так случается, что человек может чувствовать себя одиноким, даже находясь в отношениях. Однако резко разрывать их не стоит, эту ситуацию можно исправить.

Что делать, если чувствуете себя одиноко в отношениях - читайте в материале Styler.

Признаки одиночества в отношениях

чувство одиночества, даже находясь в физической близости со своим партнером

прекращение общения со второй половинкой

печаль и разочарование из-за отношений

отсутствие секса

избегаете времяпрепровождения со своим партнером

Что делать в такой ситуации

Поймите, чего вам не хватает

Прислушайтесь к себе и спросите, чего вам не хватает сейчас в отношениях. Это могут быть комплименты, знаки внимания, общение и т. д.

Вспомните, когда вам в последний раз было хорошо вдвоем и что вы потеряли за годы совместной жизни. Честно спросите себя, что именно вы делаете для отношений. Запишите свои ответы и пожелания в блокнотик, чтобы позже поделиться ими со своим партнером.

Расскажите о своих чувствах

Расскажите, что вам одиноко, но напомните партнеру, что вы не вините и не критикуете его. Возможно, вам обоим нужно будет в чем-нибудь измениться. Однако одиночество может быть связано с чувствами, возникшими еще до отношений, и вам нужно будет поработать над этим самостоятельно.

Обнимайте любимого человека как можно больше

Проявляйте нежность физически. Когда вы обнимаете своего партнера, выделяется окситоцин, который еще называют "гормоном привязанности". Вы можете усилить чувство близости благодаря прикосновениям. Так можно улучшить доверие.

Обратитесь к психологу

Если никакие способы не помогают, можно обратиться к семейному психологу. Специалист поможет вам наладить коммуникацию, определить свою роль в этих отношениях и найти пути к их улучшению именно в вашей паре.