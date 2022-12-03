Эти вещи никогда не кладите в стиральную машину: серьезно повредится и придется вызвать мастера

Какие вещи нельзя класть в машину

Если у вас есть надоедливая привычка бросать что-нибудь в стиральную машину, это не только может повредить эти вещи, но и сам прибор может выйти из строя.

Чтобы избежать ошибок и обеспечить бесперебойную работу устройства, никогда не кладите:

Монеты. Кроме повреждения барабана, монеты могут разбить стекло стиральной машины и забить канализацию;

Одежда, которая загрязнена легковоспламеняющимися веществами. Стирать одежду, смоченную бензином или спиртом категорически нельзя;

Бюстгальтер. Косточки и другие металлические застежки на бюстгальтерах могут ослабнуть из-за перемешивания и зацепиться за разные части стиральной машины;

Ключи. Если вы забыли проверить карманы и ваши ключи окажутся в вашей стиральной машине, то они могут застрять в трубах и нанести серьезного вреда;

Одежда, покрытая шерстью домашних животных. Шерсть может слипаться и прилипать к стенкам барабана и даже забить трубы;

Кожаные кроссовки. Если верх ваших кроссовок изготовлен из кожи, то не стирайте их в машине;

Резиновые вещи. При стирке в машине вещий, которые изготовленные из резины, они могут расплавиться из-за высокой температуры:

Ручки. Если ручка случайно окажется в стиральной машине, то чернила могут вытечь и повредить вещи;

Одежда с пуговицами и молниями. Из-за вращения по всем направлениям пуговицы могут расстегнуться и повредить машину;

Детские носки. Никогда не стирайте детские носки или какие-либо другие мелкие предметы в стиральной машине, поскольку они могут попасть в трубы и заблокировать их;

Кружевные вещи. Такая ткань настолько тонкая и нежная, что ее нельзя стирать в машине, ведь может деформироваться или порваться. Прежде чем бросить его в прибор, поместите их в бельевую сетку;

Галстуки. Такие вещи в машинке могут деформироваться и помяться;

Сумочки. Не рекомендуется стирать сумки в машине, это может деформировать их и повредить внешние аксессуары.

Добавим, что чрезмерное использование стирального средства не сделает одежду чище. Жидкий порошок может накапливаться на стенках машины и превращаться в плесень.

Также следует знать, что вещи с магнитами машину повредить не могут, поэтому смело можете бросать их в барабан. При выборе режима стирки необходимо обратить внимание на информацию от производителя, которая часто находится на этикетке. В частности, максимум, что может случиться - во время стирки будет слышен треск от того, что магнит ударяется о стенки барабана.