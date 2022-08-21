Трюки супермаркетів, які змушують вас купувати більше й дорожче: запам'ятайте їх

Більшість сучасних супермаркетів облаштовані так, що від самого входу спонукають робити нас будь-які покупки. Покупці можуть навіть не усвідомлювати, як вдало їх "обробляють", щоб вони витрачали більше і купували дорожче.

Як саме нами маніпулюють в супермаркетах - читайте далі в нашому матеріалі.

Психологічні маніпуляції

Ще на підході до супермаркету ми бачимо "вигідні пропозиції та акційні товари". Таким чином насаджується думка про необхідність покупки акційного товару, а не того, що треба.

Всередині самого магазину, починаючи з розміщення відділів й закінчуючи розташуванням товарів на полицях, все зроблено так, аби ви витратили якомога більше коштів.

Недарма біля кас ви можете знайти усілякі дрібнички, які здавалося б ніяк не вплинуть на суму в чеку, але в загальному рахунку роблять непогані гроші для магазинів.

Аромати

Власна випічка та кавомашини в супермаркетах відіграють подвійну роль. Насправді "фішка" зі свіжим хлібом та гарячою кавою має підсвідомий вплив запахів на людину.

Адже три найприємніші запахи - це свіжоспечений хліб, свіжозварена кава і свіжоскошена трава (цікаво, хто перший з мережевих магазинів почне сіно на полиці підсипати?).

Таким чином апетитні запахи викликають відчуття голоду. Вченими доведено, що покупки, зроблені на голодний шлунок, є більш витратними та не відповідають першочерговим цілям.

Хліб в супермаркетах печуть не просто так (фото: РБК-Україна)

Сумнівні акції та знижки

Давно вже не новина, що супервигідні знижки не завжди є знижками насправді. Існує дві сторони медалі:

Перша - це справжні знижки на товари, що мають скоро бути списаними через термін придатності або ж товари з промоакції тієї чи іншої компанії.

Друга - це знижки, які насправді не змінюють першочергової ціни продукту. Тобто продавці штучно підвищують ціну на товар й роблять знижку на різницю від нової до старої суми.

Гіпнотична музика

Приємна музика зі швидким темпом не просто так грає у супермаркетах. Цей трюк використовується для того, щоб ви увійшли в цей темп та кидали товари у кошик не слідуючи списку, а просто за інерцією.

Але й повільні, нудні мотиви з гучномовців супермаркету теж є хитрістю маркетологів. Таким чином музика, яка має нижчий темп, ніж кількість ударів серця у хвилину, занурює людину у стан спокою. Відповідно, ми затримуємось біля полиць нескінченних рядів, аби купити більше.

Приємна музика в супермаркетах діє гіпнотично (фото: РБК-Україна)

Дисконтні картки

Звісно, накопичувальні програми здаються доволі вигідними. Завдяки ним ви можете раз на місяць використати бонуси та бути "в плюсі".

Але насправді дисконтні картки допомагають стежити за вашими потребами, таким чином пропонуються спеціальні пропозиції саме під вас.

Окрім того, вибираючи на полиці продукти, ви скоріш за все візьмете ті, що нададуть вам додаткові бонусні бали, а не ті, що будуть смачнішими чи дешевшими.