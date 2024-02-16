Мертвая звезда помогла ученым разгадать секрет загадочных сигналов из космоса

Загадочные сигналы из космоса давно беспокоят исследователей из разных стран. Недавно ученые получили новую подсказку, раскрывающую истинную природу быстрых радиовсплесков.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space рассказывает, что известно о быстрых радиовсплесках, наблюдениях астрономов и результатах проведенных исследований.

Наблюдения астрономов

В течение определенного времени астрономы наблюдали мощные сбои в магнетаре (нейтронной звезде со сверхмощным магнитным полем) вблизи сердца Млечного Пути. Речь идет о резких изменениях во вращении звезды, которые могут возникать в результате внезапных структурных изменений.

Известно, что нейтронные звезды (которые еще называют мертвыми звездами) возникают после гибели массивных обычных звезд. Они представляют собой очень плотное ядро умершей звезды, состоящее из нейтронов.

Эта мертвая звезда имеет диаметр около 20 км, но ее масса может быть вдвое больше массы Солнца. Исследователи обнаружили, что сбои могли, по всей вероятности, существенно ускорили ее скорость.

В то же время явление, замедляющее нейтронную звезду после таких сбоев, может помочь раскрыть тайну - что происходит внутри магнетара и как эти странные тела запускают так называемые быстрые радиовсплески, или FRB (с английского - Fast Radio Bursts).

Что известно о быстрых радиовсплесках

Быстрые радиовсплески (FRB) являются таинственными и быстротечными импульсами света (радиоимпульсами), которые могут быть настолько яркими, что на короткое мгновение "перекрывают" свет целой галактики. При этом они "несут" в себе огромное количество энергии.

Ученые знают, что такие импульсы продолжительностью в несколько секунд существуют, однако никто до сих пор не мог точно определить, почему именно они возникают и какая у них природа.

Сложность заключается в том, что большинство быстрых радиосплесков формируются далеко за пределами нашей галактики, поэтому точное место их расположения определить можно, но почему они возникают - понять трудно.

Магнетар, выпускающий FRB (иллюстрация: ESA)

Результаты проведенного исследования

Исследуемый FRB возник в Млечном Пути на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли в 2020 году. Источником радиовсплеска стал магнетар SGR 1935+2154, являвшийся одновременно пульсаром (разновидностью нейтронных звезд, являющихся космическим источником электромагнитного излучения).

Ученые предположили, что на этой звезде возникают вспышки, похожие на подобные выбросы энергии на Солнце, и попытались понять, как магнетар мог выбросить огромное количество энергии за очень короткий период времени.

Уточняется, что авторы исследования использовали:

прибор NICER, расположенный на борту Международной космической станции

космический телескоп NuSTAR

Ученые обнаружили, что магнетар обычно совершает три полных вращения в секунду, но первый сбой вызвал увеличение скорости вращения, а второй - еще одно увеличение скорости (в 100 раз больше первого).

В интервале между появлением сбоев ученые наблюдали значительное снижение скорости вращения нейтронной звезды - именно тогда магнетар выпустил FRB.

Согласно результатам исследования, можно предположить, что существует связь между быстрыми радиовсплесками и скоростью вращения магнетара.

Авторы исследования предполагают, что накопившаяся магнитная энергия нейтронной звезды была выброшена благодаря тому, что появились нужные условия для ее появления в виде изменения вращения магнетара.