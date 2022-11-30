Не покупайте эти лекарства! Список фуфломицинов, которые "пачками" продают в аптеках

В настоящее время, когда лечение должно базироваться на принципах доказательной медицины, все еще процветает бизнес на фуфломицинах. От чего только не продают чудо-пилюли, которые в большинстве стран признаны либо БАДами, либо вообще не прошли лицензирование. Целый пласт таких препаратов занимают гепатопротекторы, которые якобы должны защищать нашу печень от алкоголя, антибиотиков, плохой экологии и так далее.

Но эти лекарства не работают, рассказывает врач Виктория Кучеренко.

Что же пропить для печени?

Правильный ответ – ничего. Печень сама себя способна очистить и восстановить, помогать ей таким образом не нужно.

Интересно, что этой группы препаратов вообще не существует в Европе и США, а у нас из-за активной деятельности фармкомпаний ежегодно тратятся сумасшедшие суммы.

Какие бывают гепатопротекторы?

С доказанной эффективностью – Гептрал (в США входит в группу БАДов).

С доказанной неэффективностью – препараты росторопши и эссенциальные фосфолипиды (Гепабене, Эсенциале).

С сомнительной эффективностью – урсодезоксихолиевая кислота.

С малым количеством проведенных исследований – Лив52, Хофитол.

Исследования проводились у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени, у них оценивалось насколько препарат способен влиять на продолжительность жизни.

Интересно, чтобы заметить эффект, необходимо принимать препарат как минимум 6-12 месяцев (это по информации от фармпредставителей). А за это время печень и сама может восстановить себя, если убрать факторы негативного воздействия.

Почему они не работают?

Вся проблема в низкой биодоступности этих препаратов: они либо разрушаются, либо очень плохо всасываются. Даже для Гептрала биодоступность всего около 5%.

Как лечить разные болезни печени?

Вирусные гепатиты лечатся эффективной противовирусной терапией. После своевременного и правильного лечения шанс на выздоровление высок. И никакие гепатопротекторы не нужны.

Неалкогольная жировая болезнь печени. Одна из самых частых патологий печени в наше время. Снижение массы тела путем рационального питания и физических нагрузок, а также коррекция дислипидемии (состояние, при котором уровень липидов и липопротеидов в плазме не соответствует значениям, которые считаются нормальными) – оптимальный и действенный способ лечения.

Алкогольный гепатит. Мнение, что можно употреблять литрами алкоголь, а затем таблеточками все подлечить – обречено. Минимизируйте алкоголь, и если процесс не перешел в стадию фиброза – шанс спасти печень безусловно, есть.

Токсичный гепатит. Необходимо найти фактор, способствовавший повреждению печени и ликвидировать его. Затем провести антидотную или дезинтоксикационную терапию.

Что же сделать, чтобы помочь печени?