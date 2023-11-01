Ими злоупотребляет каждый. Эксперт объяснил, какие продукты больше всего вредят сосудам

Состояние нашего здоровья очень зависит от того, что мы едим каждый день. Вредная пища может негативно влиять не только на фигуру, но и вызывать серьезные нарушения в организме.

О том, какие продукты разрушают сосуды, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram .

Какие продукты разрушают сосуды

"На первом месте среди причин смертности - сердечно-сосудистые болезни. Питание и стиль жизни напрямую влияют на здоровье сосудов. Давайте разберемся, какие продукты надо исключить из рациона, чтобы минимизировать вред", - говорит тренер.

Он делится списком продуктов, потребление которых следует минимизировать.

Сахар

На первом месте - сахар. Полностью его исключить из рациона не удастся, поскольку наш организм способен его образовывать из всех углеводных продуктов - злаковых, фруктов, овощей, ягод и зелени.

"Поэтому нужно минимизировать продукты с добавленным сахаром. Следует читать этикетки товаров, где его много. О чистом сахаре, который добавляют к кофе и чаю - вообще молчу", - заявляет Попко.

Он объясняет, что сахар входит в состав практически всех популярных продуктов - печенья, хлеба, кетчупа, колбасы, сосисок. Норма сахара в сутки - 50 г.

"Сахар - это избыток глюкозы. Когда ее многовато, она прикрепляется к разным белковым молекулам, повреждая их. В том числе и к жирным молекулам, таким как холестерин", - объясняет эксперт.

При этом он добавляет, что сам по себе холестерин не плохой и он нужен организму. Молекула глюкозы повреждает стенки сосуда, а холестерин "проплывая" мимо поврежденного места, старается отремонтировать его и накапливается в этом участке. Так образуются холестериновые бляшки, которые рано или поздно могут закупорить сосуд полностью.

"Не нужно хороший холестерин забирать. Следует снизить количество избыточной глюкозы, чтобы не повреждались сосуды", - говорит Попко.

Алкоголь

"Этиловый спирт содержит токсичные вещества, которые разрушают сосуды и повышают давление. А еще увеличивают токсическую нагрузку на печень, а она отвечает за расцепление и выведение токсинов из организма", - говорит эксперт.

Он советует отказаться от употребления спиртного, лишь изредка позволять себе минимальные дозы алкоголя.

Переработанные промышленные продукты

"Список здесь очень велик. Более половины всего, что продается в магазинах, содержит консерванты, канцерогены, трансжиры. А это чипсы, сухари, колбасы, сосиски, выпечка и конфеты", - говорит тренер.

Он отмечает, что принимать лекарства для улучшения здоровья и при этом не менять рацион - глупо.

Соль

"Суточная норма соли - 6 г. Это примерно чайная ложка. Британцы употребляют ежедневно 8,5 г, украинцы - 10 г. А это практически вдвое больше нормы. Избыток соли повышает артериальное давление, а это в свою очередь негативно влияет на сосуды", - говорит Попко.

Продукты гликации

"Это все жареное, всеми любимая корочка, выпечка, пережженный сахар, фастфуд, сладкая вода. Такие продукты повреждают наши сосуды, это также причина преждевременного старения, изменения цвета лица, повреждения молекул коллагена", - объясняет эксперт.