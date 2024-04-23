Самый старый мужчина в мире поделился секретом долголетия

111-летний Джон Тиннисвуд из Великобритании , официально признанный старейшим мужчиной в мире, поделился секретом своего долголетия.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о жизненном пути этого невероятного мужчины и секрете его здоровья.

Жизненный путь старейшего мужчины мира

Джон Тиннисвуд (на английском языке - John Tinniswood) родился 26 августа 1912 года в Великобритании - в городе Ливерпуль графства Мерсисайд в регионе Северо-Западная Англия.

Во время Второй мировой войны работал в Корпусе заработной платы Королевской армии, где встретил свою будущую жену Блодвен.

Их свадьба состоялась в 1942 году, а в 1943 году у супругов родилась единственная дочь по имени Сьюзен.

Джон Тиннисвуд и его жена Блодвен (фото: en.wikipedia.org)

Построив карьеру бухгалтера в компании Royal Dutch Shell, в 1972 году Тиннисвуд вышел на пенсию.

В 1988 году - после 44 лет брака - умерла его любимая жена, однако в собственной квартире этот ярый болельщик футбольного клуба "Ливерпуль" прожил до 107 лет.

Позже мужчина вынужден был переехать в дом престарелых из-за проблем со зрением.

30 марта 2021 года - в возрасте 108 лет - Тиннисвуд получил первую дозу вакцины против COVID-19.

В настоящее время долгожитель обитает в городе Саутпорт графства Мерсисайд.

После того как 2 апреля 2024 года умер 114-летний Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы, британец стал старейшим живым мужчиной в мире.

Его возраст и "статус" подтверждены:

Группой геронтологических исследований (GRG)

Книгой рекордов Гиннеса

Группой LongeviQuest (LQ)

Британский долгожитель Джон Тиннисвуд (коллаж: guinnessworldrecords.com)

В то же время самым старым живым человеком в мире является сейчас 117-летняя супердолгожительница Мария Браньяс Морера из Испании.

Секрет долголетия старейшего мужчины в мире

По словам Тиннисвуда, несмотря на распространенное среди многих долгожителей мнение о пользе средиземноморской диеты (когда особое внимание уделяют растительной пище и ненасыщенным жирам), он ее не придерживался - как и какой-либо другой специальной диеты.

Он признал, что секретом его долголетия можно скорее назвать три основных составляющих:

"просто удачу"

умеренность во всем

употребление каждую пятницу фиш-энд-чипс (fish and chips) - неофициальное национальное английское блюдо, состоящее из рыбы, обжаренной во фритюре, а также нарезанного крупными ломтиками картофеля фри

Фиш-энд-чипс - неотъемлемая составляющая английской кухни (фото: en.wikipedia.org)

"Если вы слишком много пьете, либо слишком много едите, либо слишком много гуляете - если вы делаете слишком много чего угодно - в конце концов вы пострадаете", - уверен мужчина.

Кроме того, он отмечает: "Вы живете либо долго, либо коротко... И вы ничего не можете с этим поделать".

"Всегда делайте все возможное. Независимо от того, учитесь ли вы чему-нибудь, или же учите кого-то... Отдайте все, что имеете. Иначе - это не стоит усилий", - советует он молодому поколению.