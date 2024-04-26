Американский миллионер назвал всего один продукт, продлевающий жизнь

Брайан Джонсон, миллиардер и предприниматель, ставший популярным из-за своего решения сделать переливание крови своего 17-летнего сына с целью сохранить молодость, заявил о намерении поделиться "секретным ингредиентом", что, по его словам, может продлить продолжительность жизни.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube с миллионером.

Что советует употреблять для молодости миллионер

Так, известный технологический магнат, известный своим пристрастием к борьбе со старением, недавно поделился одним из своих ключевых ингредиентов, который он употребляет ежедневно, чтобы оставаться молодым. Речь о шоколаде.

Брайан утверждает, что в течение трех лет каждый день ест шоколад и это позволяет ему "обмануть старение".

Брайан рассказал о секрете его молодости (Скриншот)

В чем преимущества какао

Брайан Джонсон рассказывает о своей ежедневной практике употребления дозированной порции какао, которую он считает полезным для здоровья.

Он объясняет, что какао имеет многочисленные преимущества для организма и утверждает, что ежедневное употребление этого продукта может помочь здоровью мозга, улучшить исполнительную функцию, сохранить долговременную память и поддержать здоровье сердца.

Однако он отмечает, что не все какао, которое продается в магазинах, качественное.

Какое какао советует миллионер

Брайан Джонсон дает советы по выбору высококачественного какао, которые могут быть полезны для потребителей.

Чистота

Первое, на что следует обратить внимание, это чистота продукта. Важно выбирать какао, не содержащее дополнительных добавок или заполнителей, или же не было подвергнуто обработке, которая может изменить его состав.

Состояние

Второй аспект - это состояние какао. Оно не должно быть растерто или повреждено, поскольку это может указывать на то, что продукт потерял свое качество или был загрязнен.

Проверка на содержание тяжелых металлов

Еще одна важная вещь - это проверка какао на наличие тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий и другие. Высокое содержание этих веществ может оказаться вредным для здоровья.

Содержимое флавонолов

Наконец, важно убедиться в том, что выбранное какао имеет высокое содержание флавонолов. Флавонолы - это антиоксиданты, которые могут оказывать полезное влияние на здоровье сердца и когнитивные функции.