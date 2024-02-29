Девять вещей, которые ни в коем случае не следует делать при использовании Wi-Fi в общественных местах

Без общественного Wi-Fi жить в современном мире было бы не совсем комфортно. Однако в местах, где есть общедоступный Wi-Fi, может скрываться угроза. Независимо от того, просматриваете ли вы веб-страницы или пытаетесь немного поработать, есть некоторые вещи, которые никогда не следует делать при использовании общедоступного подключения Wi-Fi.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по технологиям и гаджетах MakeUseOf .

Не подключайтесь к общим Wi‑Fi автоматически

Современные смартфоны и компьютеры обычно предлагают автоматически подключиться к открытым точкам доступа Wi‑Fi или к тем, что вы использовали ранее. Во многих системах эта опция активна по умолчанию.

Но за это удобство вы можете дорого заплатить. Киберпреступники могут создать подложную Wi‑Fi‑сеть с названием популярного кафе или коворкинга, и ноутбуки и смартфоны жертв будут самостоятельно подсоединяться к ним без ведома пользователей.

Чтобы избежать подобных атак, следует соблюдать определенные меры:

Отключайте Wi‑Fi, когда вы им не пользуетесь, - это также поможет сберечь заряд батареи

Запретите автоматическое подключение к доступным сетям в параметрах вашего устройства, если у вас есть такая опция. К примеру, в Windows достаточно снять галочку "Подключаться автоматически" в настройках сети

Также не ленитесь удалять общественные точки Wi‑Fi из списка подключений сразу после их использования

Не входите с логином и паролем в важные для вас аккаунты

Это, вероятно, самое важное правило при использовании общественных сетей Wi-Fi. Избегайте ввода личных данных, таких как имена пользователя, электронные адреса и пароли, в поля на веб-страницах в публичных Wi-Fi сетях.

В случае взлома такой сети хакер может легко похитить эти данные или cookie-файлы, используя их для доступа к вашей переписке или файлам в облачных хранилищах.

Взломанная точка доступа способна перехватывать ваши DNS-запросы, направляя ваш браузер на фальшивые веб-страницы. Все введенные вами логины и пароли на этих страницах могут попасть в руки злоумышленника.

Не создавайте новые учетные записи

Регистрация нового аккаунта в общедоступной Wi-Fi сети также может представлять опасность, открывая доступ хакерам к вашим личным данным. Это особенно рискованно, если вы предоставляете подробные сведения, такие как имя, адрес, профессиональная информация, банковские реквизиты и так далее.

Поэтому, при создании новых аккаунтов или при выполнении операций, связанных с обработкой конфиденциальной информации, рекомендуется использовать частные Wi-Fi сети.

Не создавайте новые учетные записи (фото: Unsplash)

Не подтверждайте свою личность

Иногда организации, банковские клиенты и онлайн-сервисы могут запросить у вас подтверждение личности. Например, если вы находитесь в другой стране и открываете приложение своей любимой социальной сети, оно может попросить вас сделать фотографию с паспортом или выполнить подобное действие.

Это стандартная мера безопасности, помогающая удостовериться, что вы действительно являетесь собой. Это допустимо в частных сетях, но не на общедоступных Wi-Fi.

Так вы можете передать злоумышленнику личную информацию, включая данные паспорта и биометрии, что может быть использовано для подделки вашей личности, например, при оформлении кредита.

Не указывайте свои платежные реквизиты

Онлайн-шопинг - не самое безопасное занятие в общедоступной сети Wi-Fi. Хакеры могут перехватить все ваши банковские данные, вводимые при оформлении заказа.

Если вам действительно необходимо совершить покупку вне дома, рекомендуется использовать для этого смартфон через мобильный интернет или создать точку доступа на телефоне и подключить к ней ноутбук.

Не указывайте свои платежные реквизиты (фото: Freepik)

Не пользуйтесь онлайн‑банкингом

В общественных сетях злоумышленники могут использовать различные хитрые методы для перехвата и даже изменения передаваемых вами данных, что позволяет им получить доступ к вашим банковским службам.

Наиболее распространенным способом совершения подобных действий являются атаки Man-in-the-Middle (MITM), при которых хакер перехватывает ваш трафик через созданную им поддельную точку Wi-Fi.

Для повышения безопасности рекомендуется подключаться к вашему счету не через общественный Wi-Fi, а через мобильный интернет. Взлом мобильного провайдера для хакеров представляет собой гораздо более сложную задачу по сравнению с созданием поддельной точки доступа.

Также следует удостовериться, что вы используете официальное приложение банка, а не поддельную копию, и что активирована двухфакторная аутентификация.

Не работайте удаленно

На первый взгляд, идея удаленной работы через общедоступные сети Wi-Fi кажется более чем привлекательной. Ведь образ фрилансера, устроившегося в кафе с чашкой кофе и MacBook, прочно укоренился в нашем восприятии.

Однако фактически выполнение корпоративных задач в публичной сети Wi-Fi представляет собой неудачную идею. Киберпреступники могут получить доступ к информации, содержащей коммерческую тайну.

Поэтому, прежде чем приступить к работе в коворкинге или кафе, необходимо убедиться, что вы подключены к официальной точке доступа, а не посторонней. Кроме того, избегайте передачи важной информации через Wi-Fi, если сеть не защищена паролем.

Не оставляйте свое устройство без присмотра

Никогда не оставляйте устройства без присмотра в общественных местах, особенно если они подключены к открытой сети. Ноутбуки, телефоны и устройства хранения данных - это золотая жила для хакеров. Даже если они не украдут ваше устройство, то пока вас нет, хакер может с ними сделать все что угодно.

Не предоставляйте доступ к файлам на своем компьютере

Существует два типа обмена файлами, которых следует избегать при использовании общедоступного Wi-Fi. Во-первых, вам нужно отключить все настройки общего доступа к файлам на подключенных устройствах, поскольку хакеры могут использовать их для доступа к файлам и папкам.

Например, если вы используете устройство MacOS, вы можете щелкнуть на значок меню Apple и выбрать "Настройки системы", затем "Основные" и "Общий доступ", чтобы просмотреть все настройки общего доступа, которые в данный момент включены.

Отключите все возможные варианты общего доступа, чтобы другие люди, использующие ту же сеть, не могли получить доступ к файлам и другим данным с вашего устройства.

Другой тип обмена файлами, которого следует избегать, - это обмен файлами в Интернете с другими пользователями вручную. Например, если вы используете такое приложение, как Google Диск, подождите, пока вы не получите доступ к защищенной сети, прежде чем делиться какими-либо файлами - либо с помощью функций обмена файлами на Диске, либо другими способами (например, вложениями электронной почты).

Не предоставляйте доступ к файлам на своем компьютере (фото: MakeUseOf)