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Эти дешевые продукты очень полезны для здоровья: запомните их

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Четверг 05 января 2023 08:08
Эти дешевые продукты очень полезны для здоровья: запомните их Список полезных и дешевых продуктов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В первую очередь рацион всегда нужно пополнять овощами, которые в Украине доступны в течение всего года. Некоторые полезные продукты не доступны всем, ведь их цена слишком высока. Однако есть и бюджетные, но малопопулярные среди людей.

Об этом рассказала нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в Instagram.

Список дешевых и полезных продуктов

Красная свекла

В частности, такой полезный продукт обладает многими полезными свойствами:

  • противовоспалительное действие;
  • сок хорошо снижает давление;
  • вареная свекла помогает избавиться от запоров и проблем с пищеварением;
  • содержит полезные нитраты, которые доставляют кислород в мозг и лучше работает;
  • свекла - естественный детокс;⠀
  • богат калием, йодом, магнием и железом.⠀

Тыква

Эксперт говорит, что такой овощ способствует:

  • нормализации пищеварения (особенно работе желудка, желчного и кишечника);
  • нормализует уровень холестерина и давление;
  • в семенах много цинка (здоровые ногти, волосы, кожа);⠀
  • содержит бета-каротин (хорошее зрение и отличное настроение);
  • печеная тыква помогает бороться с отеками.

Греческий орех

Он содержит полезные для сердца, ногтей, волос, кожи, гормонов жиры. Также нормализует менструальный цикл, защищает клетки от повреждений, оказывает противовоспалительное действие.

К тому же прекрасно улучшает память и работу мозга.

Квашеная капуста

Это отличный продукт для хороших бактерий в кишечнике. Квашеная капуста также содержит много витамина С, а это именно то, что нужно в зимний период.

Фасоль

Специалист говорит, что фасоль очень положительно влияет на организм, а именно:

  • источник растительного белка;
  • отличный источник растительных волокон, нормализующих работу органов пищеварения, уровень сахара и холестерина в крови;
  • содержащий цинк и медь.

Нутрициолог добавила, что фасоль всегда следует замачивать в воде на ночь перед приготовлением. Варить ее нужно с разными специями.

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