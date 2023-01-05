Эти дешевые продукты очень полезны для здоровья: запомните их

В первую очередь рацион всегда нужно пополнять овощами, которые в Украине доступны в течение всего года. Некоторые полезные продукты не доступны всем, ведь их цена слишком высока. Однако есть и бюджетные, но малопопулярные среди людей.

Об этом рассказала нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в Instagram .

Список дешевых и полезных продуктов

Красная свекла

В частности, такой полезный продукт обладает многими полезными свойствами:

противовоспалительное действие;

сок хорошо снижает давление;

вареная свекла помогает избавиться от запоров и проблем с пищеварением;

содержит полезные нитраты, которые доставляют кислород в мозг и лучше работает;

свекла - естественный детокс;⠀

богат калием, йодом, магнием и железом.⠀

Тыква

Эксперт говорит, что такой овощ способствует:

нормализации пищеварения (особенно работе желудка, желчного и кишечника);

нормализует уровень холестерина и давление;

в семенах много цинка (здоровые ногти, волосы, кожа);⠀

содержит бета-каротин (хорошее зрение и отличное настроение);

печеная тыква помогает бороться с отеками.

Греческий орех

Он содержит полезные для сердца, ногтей, волос, кожи, гормонов жиры. Также нормализует менструальный цикл, защищает клетки от повреждений, оказывает противовоспалительное действие.

К тому же прекрасно улучшает память и работу мозга.

Квашеная капуста

Это отличный продукт для хороших бактерий в кишечнике. Квашеная капуста также содержит много витамина С, а это именно то, что нужно в зимний период.

⠀

Фасоль

Специалист говорит, что фасоль очень положительно влияет на организм, а именно:

источник растительного белка;

отличный источник растительных волокон, нормализующих работу органов пищеварения, уровень сахара и холестерина в крови;

содержащий цинк и медь.

Нутрициолог добавила, что фасоль всегда следует замачивать в воде на ночь перед приготовлением. Варить ее нужно с разными специями.