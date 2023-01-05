Эти дешевые продукты очень полезны для здоровья: запомните их
В первую очередь рацион всегда нужно пополнять овощами, которые в Украине доступны в течение всего года. Некоторые полезные продукты не доступны всем, ведь их цена слишком высока. Однако есть и бюджетные, но малопопулярные среди людей.
Об этом рассказала нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в Instagram.
Список дешевых и полезных продуктов
Красная свекла
В частности, такой полезный продукт обладает многими полезными свойствами:
- противовоспалительное действие;
- сок хорошо снижает давление;
- вареная свекла помогает избавиться от запоров и проблем с пищеварением;
- содержит полезные нитраты, которые доставляют кислород в мозг и лучше работает;
- свекла - естественный детокс;⠀
- богат калием, йодом, магнием и железом.⠀
Тыква
Эксперт говорит, что такой овощ способствует:
- нормализации пищеварения (особенно работе желудка, желчного и кишечника);
- нормализует уровень холестерина и давление;
- в семенах много цинка (здоровые ногти, волосы, кожа);⠀
- содержит бета-каротин (хорошее зрение и отличное настроение);
- печеная тыква помогает бороться с отеками.
Греческий орех
Он содержит полезные для сердца, ногтей, волос, кожи, гормонов жиры. Также нормализует менструальный цикл, защищает клетки от повреждений, оказывает противовоспалительное действие.
К тому же прекрасно улучшает память и работу мозга.
Квашеная капуста
Это отличный продукт для хороших бактерий в кишечнике. Квашеная капуста также содержит много витамина С, а это именно то, что нужно в зимний период.
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Фасоль
Специалист говорит, что фасоль очень положительно влияет на организм, а именно:
- источник растительного белка;
- отличный источник растительных волокон, нормализующих работу органов пищеварения, уровень сахара и холестерина в крови;
- содержащий цинк и медь.
Нутрициолог добавила, что фасоль всегда следует замачивать в воде на ночь перед приготовлением. Варить ее нужно с разными специями.
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