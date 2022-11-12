Эти популярные напитки повышают сахар в крови: исследование ученых

Наше питание оказывает непосредственное влияние на состояние нашего здоровья, увеличивая или уменьшая риск развития определенных заболеваний. Очень важно следить за уровнем сахара, на уровень которого могут отрицательно влиять некоторые напитки.

О чем идет речь, читайте ниже в нашем материале Styler.

Враг нашего здоровья – подслащенные напитки

Худшие напитки для контроля уровня сахара в крови – это напитки, содержащие значительное количество сахара, в частности сладкие газированные напитки, сладкий чай, всевозможные молочные коктейли и т. д.

Как говорится в исследовании Американской медицинской ассоциации, сладкие напитки – одна из причин ожирения и хронических заболеваний, таких как диабет.

"Газированная вода и другие сладкие напитки являются одним из главных факторов, подпитывающих эпидемию ожирения", – говорит Уолтер Виллет, доктор медицинских наук.

По словам медика, ожирение напрямую приводит к повышенному риску заболеваний сердца, многим видам рака и диабету 2 типа, а диабет часто является "прелюдией" к страшным осложнениям, таким как почечная недостаточность, слепота, болезни сердца и ампутация.

Круги вкусные, но вредные (pixabay)

Вы незаметно потребляете очень много дополнительного сахара

В частности, маленькая стеклянная бутылка Кока-Колы содержит 65 грамм добавленного сахара и 240 калорий. Это 2,5 столовых ложки сахара.