Худшая ошибка завтрака, повышающая сахар в крови
Завтрак - самый главный прием еды в течение дня, ведь он заряжает вас энергией и часто определяет, как пройдет ваш день.
Об этом пишет EatThis.
Кофе может повысить уровень сахара
Большинство людей не представляют свое утро без ароматного свежесваренного кофе, но напиток может вам навредить.
"Для некоторых людей с диабетом кофеин может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови (не у всех)", - рассказала диетолог Лорен Манакер.
По данным клиники Mayo, если у вас сейчас диабет и вы используете инсулин, влияние кофеина (приблизительно 200 миллиграммов) может быть связано с повышением или снижением уровня сахара в крови.
Кроме того, употребление кофе перед тем, как что-нибудь съесть утром, также может привести к росту сахара.
Не только кофе может навредить
Людям, которые любят сок к завтраку, тоже нужно быть внимательными.
"Сок приведет к резкому повышению уровня сахара в крови, поскольку это быстрый источник углеводов", - говорит диетолог Сидни Грин.
Употребление сока каждый день означает, что ваше тело потребляет очень концентрированную форму фруктов, в которой не хватает клетчатки, и замедляет пищеварение.
Медики уверяют, что клетчатку нужно потреблять целиком для контроля уровня сахара в крови. Ведь клетчатка не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, как другие углеводы.
Как пить кофе и уменьшать негативное влияние на здоровье
"Что касается кофе, сочетание его с пищей, содержащей белок и/или здоровый жир, может помочь притупить всплеск кофеина", - говорит Грин.
Лучше всего сочетать кофе с яичницей, который содержит полезные жиры, белки и антиоксиданты. Также можно добавлять к завтраку пригоршню орехов или столовую ложку орехового масла, когда вы пьете сок.
В таком случае скачок уровня сахара в крови будет притуплен, что приведет к отсроченному чувству голода или усталости.
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