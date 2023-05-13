6 признаков мужчин, от которых нужно убегать и быстро
Мужчины-объюзеры умело скрываются за масками, так что распознать их не всегда легко. Особенно в начале отношений, когда конфетно-букетный период приукрашивает все.
Как понять, что от мужчины нужно бежать, рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина в Instagram.
Он кажется идеальным
На самом деле это просто эффективная манипуляция вашим поведением: быстро определив ваши потребности, абъюзер обещает удовлетворение их в полной мере: все тебе подарю, со мной ты будешь самая счастливая, я воплочу все твои мечты.
Женщина с мышлением жертвы и желанием переложить ответственность за удовлетворение своих потребностей на другого человека - идеальная кандидатка на роль его партнерши.
Он устраивает вам эмоциональные качели
То у вас почти идеальные отношения, то он исчезает или дистанцируется. У вас появляется ощущение, что вы что-то сделали не так и потому, как только он "вернется", вы будете почти идеальной, чтобы не потерять его. Вы на крючке манипулятора и уже готовы удовлетворить любую его потребность.
Он ускоряет развитие отношений
Предлагает жить вместе через неделю, жениться через месяц и рожать ребенка сразу. Это отличный способ привязать вас к себе на всю жизнь.
Хотя это совсем не о "только смерти разлучит нас". На самом деле, он просто хочет гарантировать, что вы нигде не денетесь и иметь вас как свою собственность.
Он берет на себя ответственность за решение почти всех ваших проблем и потребностей
Можете уходить с работы, потому что он будет обеспечивать, жить в его квартире, не надо ни с кем общаться, потому что только вместе с ним вы самые счастливые, зачем друзья, ведь он - идеальный мужчина...
Даже и машину подарит, но оформит на себя. Вы отказываетесь от близких и попадаете в финансовую зависимость, будучи уверенной, что отхватили джекпот от жизни.
Двойные стандарты в отношениях
Все, что будет ему, будет запрещено вам. Потому что "вещи" не имеют права голоса. Он купил вас, так что вы теперь как вещь.
Фокус на себе
Он – лучшее, что есть в мире, а все остальные будут обесценены, раскритикованы и недостойны его величия.
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