Эти ошибки в отношениях совершают только неуверенные в себе женщины

Отношения между мужчиной и женщиной - всегда большая работа. Все хотят, чтобы они складывались как лучше, но так не бывает. Часто женщины допускают распространенные ошибки, которыми отталкивают вторую половинку.

Постоянный отказ

Часто, когда мужчина предлагает что-то сделать, привезти, купить - все женщины отказывают, потому что неудобно и стыдно. Такую ошибку часто совершают неуверенные в себе девушки.

Однако именно отказ останавливает, показывает, что его инициатива тебе не важна, что ты все можешь сама. И здесь интерес к женщине часто пропадает.

"Мужчины любят делать что-то для женщин, проявлять внимание, баловать сладостями. А еще больше их радует радость любимой, и положительное отражение в ее глазах. Отказ несколько раз и предложения исчезают. И мужчина часто тоже", - говорится в сообщении.

По словам эксперта, даже если вы ничего не хотите в этот момент, то сказать что-то стоит. Это для того, чтобы поддержать это проявление внимания в вашу сторону. Если вы скажете, что вам ничего не нужно несколько раз, то мужчина больше ничего не будет предлагать.

Следует помнить, чем больше мужчина вкладывается в женщину - тем ценнее она для него.

Манипуляция ревностью

Часто возникают ситуации, когда женщина провоцирует своего партнера ревностью. Этот фактор называется "ревность как манипуляция". На этом этапе отношений мужчина адекватно расценит такое поведение и к женщине будет относиться соответственно.

Искусственность

Если женщина, желая произвести наилучшее впечатление на мужчину, начинает вести себя искусственно - так, как не свойственно ей настоящий, то мужчина это заметит и разочаруется в ней.