Эти ошибки совершают все родители при введении прикорма ребенку: что важно знать

Начало введения прикорма является важным этапом в жизни каждого ребенка. Все потому, что это является своеобразным стрессом для пищеварительной системы и организма малыша в целом. Поэтому родителям важно не допускать ошибок, чтобы не навредить ребенку.

Об этом сообщила нутрициолог и специалист по детскому питанию Екатерина Белостоцкая в Instagram .

Когда начинать прикорм

Прикорм следует начинать не раньше 6 месяцев и при условии пищевого интереса у ребенка. Не стоит вводить его раньше, потому что пищеварительная система, почки, двигательные навыки у младенца еще развиваются и до 6 месяцев есть более высокий риск подавиться едой.

Введение прикорма в рекомендуемое время способствует улучшению здоровья и может сыграть определенную роль в предотвращении в будущем избыточного веса и ожирения.

Младенцам следует предложить прикорм через 30-60 минут после кормления грудью или смесью.

Маленькие дети должны употреблять разнообразные продукты, чтобы получить все макро- и микронутриенты.

Самые частые ошибки в прикорме

Кормление исключительно из ложечки

Специалист по питанию говорит, что это распространенное ошибка, ведь ребенок не может есть руками, не касается еды и не знакомится с ним никак. В результате размер порции контролирует только мама.

Не давать ребенку аллергенные продукты до 2 лет

Нутрициолог отметила, что все современные организации здравоохранения и питания рекомендуют давать аллергенные изделия как часть прикорма до 1 года жизни. Все для того, чтобы снизить вероятность возникновения аллергии позже.

Не давать кусочки до появления первых зубов

Важно помнить, что именно в 7-8 месяцев ребенок может физиологически переминать мягкую пищу деснами и перестает выталкивать пищу языком.

В частности, если не давать кусочки в этом периоде, потом будет труднее, потому что ребенок привыкнет к пюре.

Однако кусочками нужно ребенка кормить аккуратно и безопасно.