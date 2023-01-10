Когда и как вводить мясо в прикорм ребенку: важно объяснение родителям

Мясо - это источник белка и других, ценных для организма микро - и макроэлементов. Многие родители не знают, когда можно вводить мясо и как правильно это делать. Ведь для детского желудочка это еще и достаточно тяжелая еда, поэтому нужно правильно выбрать вид продукта и должным образом его приготовить.

Об этом рассказала нутрициолог Марина Чепурна в Instagram .

Мясо является профилактикой железодефицита. Именно в мясных продуктах наиболее биодоступна форма железа. Профилактика железодефицитной анемии помогает избежать таких заболеваний:

нарушение когнитивного развития;

расстройства поведения;

метаболические нарушения;

ожирение;

сахарный диабет;

астма и другие заболевания.

Когда можно давать детям впервые мясо

Эксперт рекомендует вводить детям в прикорм мясо с 6 месяцев. Это нужно делать постепенно с 5 г до 30 г.

Лучше давать детям нежирные сорта мяса:

Индейка;

Кролик;

Курица;

Говядина;

Телятина;

Свинина.

Суточные нормы мяса до года составляет - 30 г, после года - 50, а после 2 лет - 80 г.

Как приготовить

Лучше детям давать отварное или тушеное. Также можно давать в чистом виде или смешивать его с овощами или кашей.

"Если готовим суп и мясо отвариваем, то первый бульон сливаем и готовим на втором бульоне", - говорит эксперт.

Необходимо готовить еду без соли примерно до года. Сохранять пюре можно 24 часа, перед открытием банки, обратите внимание на наличие соответствующего "хлопка".

Коровье молоко не следует давать детям до года. Для анализа показателей рекомендуется во 2 полугодие жизни ребенка сдать анализ крови на гемоглобин и ферритин.