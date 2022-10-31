Как легко почистить сиденье автомобиля от пятен: понадобится минимум средств

Всем приятно ездить в чистом салоне автомобиля. Однако независимо от того, каким материалом покрыты сиденья, со временем они сильно загрязняются. Но для чистки необязательно обращаться к специалистам.

Как почистить тканевые сиденья

Поможет сода

Для такого способа понадобится литр воды и пищевая сода. Такой порошок широко известен своими очистительными свойствами.

Сначала нужно налить в тазик литр воды, добавить две столовых ложки соды, а затем окуните в эту смесь щетку. После этого активно потрите сиденье, чтобы пятна исчезли.

Используйте белый уксус и пищевая сода

Для очистки сидений автомобиля можно использовать эти два ингредиента. Уксус популярен благодаря своим антимикробным свойствам, помогающим ослабить грязь.

Сначала посыпьте пятна содой и сбрызните белым уксусом. После контакта пищевой соды с уксусом появляется пена. Далее активно почистите мягкой щеткой или губкой в зависимости от материала, из которого сделано сиденье.

Как избавиться от неприятного запаха

Посыпьте сиденье автомобиля содой

Если ваши автомобильные сиденья неприятно пахнут, вы можете посыпать их пищевой содой. Используя этот трюк на ночь, вы позволяете пищевой соде действовать на сиденье в течение нескольких часов.

Такой порошок борется с образованием запахов, возникающих от кислотных веществ. Утром вы можете пропылесосить, чтобы удалить пищевую соду.