Эти ошибки при покупке зимних шин лучше не допускать: могут возникнуть проблемы
Зима обычно наступает неожиданно, сея панику среди автовладельцев. Особенно переживают те, кто откладывал покупку шин. В конце люди совершают много ошибок, чтобы скорее переобуть автомобиль.
Как выбрать качественные зимние шины для авто - читайте ниже.
Не откладывайте на позднюю осень
Часто люди думают, что проще купить резину и сразу поставить ее на машину. На практике те, кто откладывает покупку на последний момент, выбор делают в спешке и выбирают не качественный продукт.
Экономия
Не всегда есть возможность приобрести модель известного производителя, но часто можно найти компромиссный вариант. Помните - только шины отделяют автомобиль от асфальта. От них будет зависеть управляемость и длина тормозного пути. Перед тем как определиться с моделью, не поленитесь изучить отзывы.
Рассеянность
При выборе необходимо произвести обязательный и тщательный осмотр каждого колеса на наличие повреждений. Инспекцию следует проводить как снаружи, так и внутри. На боковинах не должно быть грыж и следов ремонта.
Также при неправильном хранении на поверхности появляются микротрещины.
Часто залеженный товар продают со скидкой, но не стоит покупать. Дата производства указана на боковине. Найдите четыре цифры в овале.
Шины должны быть не только хороши сами по себе, но и совмещаться с вашим автомобилем.
Не учитывая вес машины и скорость
Если на тяжелый скорый автомобиль поставить шины, рассчитанные на небольшую скорость и вес, они будут быстро изнашиваться.
Поэтому на каждом автомобиле есть код грузоподъемности и индекс скорости.
Ранее мы сообщали, как легко почистить сиденье автомобиля от пятен.
Также мы писали, как хранить шины, чтобы они долго служили.