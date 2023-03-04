Какие тайны скрывают купюры украинской гривны: детальный разбор банкнот (фото)

На национальных банкнотах принято изображать выдающихся лиц в истории государства. Но кроме портретов этих людей на купюрах можно увидеть немало других загадочных элементов, имеющих определенное значение.

Что же означают эти символы на украинских деньгах - подробнее читайте в материале Styler.

50 гривен

На этой купюре изображены историк, политик и общественный деятель Михаил Грушевский. Его принято считать первым президентом Украинской Народной Республики, хотя это не так. Ведь в те времена такой должности, как президент, просто не существовало.

Лицевая сторона 50 гривен (фото: Википедия)

На лицевой стороне вместе с портретом Грушевского изображен графический рисунок из иллюстрированной "Истории Украины", которую и написал Михаил Сергеевич. Также можно разглядеть оптически-сменный элемент над графическим рисунком. Он служит знаком того, что купюра не была подделана.

Обратная сторона купюры демонстрирует нам здание Украинского Центрального Совета, главой которого был Михаил Грушевский. В настоящее время это городской дом учителя в Киеве. А позади этого изображения виднеется фигура рабочего и крестьянки, размещенных на 100-гривневой купюре УНР.

Обратная сторона 50 гривен (фото: НБУ)

100 гривен

Всем известно, что на 100-гривневой купюре изображен украинский поэт Тарас Шевченко. Рядом с ним высечены слова из его произведения "Свою Україну любіть":

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть"

А над этими строками виден защитный элемент типа SPARK. Это также оптическое изображение, которое изменяет цвет в зависимости от угла наклона.

Лицевая сторона 100 гривен (фото: НБУ)

На другой стороне купюры изображен красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Этот корпус является старейшим из всех этого учебного заведения.

Обратная сторона 100 гривен (фото: НБУ)

200 гривен

На следующей банкноте изображена та, на чей день рождения нардепы планируют перенести 8 марта. Да, это Леся Украинка. К слову, она единственная женщина, которую изобразили на украинских деньгах.

Возле портрета поэтессы аналогично Шевченко написан отрывок из ее одноименного произведения:

"За правду, браття, єднаймось щиро,

Єдиний маєм правий шлях"

На этой купюре также оптически-сменное изображение для проверки подлинности банкноты. Оно должно изменять свой цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.

Лицевая сторона 200 гривен (фото: Википедия)

Другая сторона 200 гривен демонстрирует въездную башню Луцкого замка. Она была возведена князем Галицко-Волынского княжества еще в 14 веке.

Обратная сторона 200 гривен (фото: Википедия)

500 гривен

Предпоследняя по величине номинала украинская купюра изображает философа и поэта Григория Сковороду. Рядом с ним мы видим его авторский рисунок к собственному произведению. На нем изображен фонтан с надписью "Нерівна усім рівність". Этой философии придерживался деятель при жизни.

Как и на предыдущих купюрах есть защитный элемент, изменяющий свой цвет.

Лицевая сторона 500 гривен (фото: Википедия)

Обратная сторона банкноты показывает Киево-Могилянскую академию, одним из самых известных воспитанников которой является Григорий Сковорода.

Обратная сторона (фото: НБУ)

1 000 гривен

Эта купюра достаточно молода в денежном обороте Украины. Ее ввели в октябре 2019 года и изобразили украинского ученого Владимира Вернадского.

По поводу его национальности можно услышать споры, ведь родился он и умер в России. Но, несмотря на это, в основном Вернадский работал в Украине и верил в ее будущее.

Это подтверждают его слова, отчеканенные на купюре: "Я вірю у велике майбуття і України, й Української академії наук…"

Лицевая сторона 1 000 гривен (фото: Википедия)

Согласно всем купюрам нового образца на банкноте присутствует элемент защиты. В этом случае это изображение из стилизованных фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента.

На другой стороне банкноты изображено здание Президиума Национальной академии наук Украины, что достаточно очевидно.

Обратная сторона 1000 гривен (фото: НБУ)