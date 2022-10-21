Эти ошибки гробят вашу машину в холода: не делайте так

Во время холодов и ухудшения погодных условий для водителя езда по заснеженным или залитым улицам, в слякоть и грязь становится дополнительным вызовом, а распространенные ошибки за рулем способны значительно ускорить поломку машины.

Какие способы вождения в холода и непогоду быстро гробят транспорт - читайте в материале ниже.

Простой в сугробах

Оставлять автомобиль на улице в снегопад на длительное время - плохой способ хранения транспорта, и губителен для него. В заваленных снегом машинах быстро портится электрика, садится аккумулятор, повреждаются металлические, пластиковые и резиновые детали, а образовавшаяся коррозия "разъедает" кузов, детали подвески, тормозной системы и трансмиссии, и такая беда способна добраться и до двигателя.

Кроме того, из-за продолжительного простоя в сугробе у топлива в баке происходят испарения, окисления, распад присадок, что приводит к частичной потере его свойства. Осадок на дне бака негативно влияет на топливную систему. Поэтому в случае, если вашему автомобилю таки довелось простоять в "снежном плену", рекомендуется разбавить старое топливо свежим.

Резкий старт и педаль тормозов в пол

Практика сразу срываться на скорости после каждого светофора может привести к быстрому "облысению" шин, ускорят необходимость менять ступичные подшипники, губят сцепление в авто с механической коробкой, а если еще и с автоматом, то беда будет и с пакетом фрикционов.

При резком торможении автовладелец тоже ускоряет износ шин и деталей тормозной системы. Кроме того, это негативно сказывается на подвеске из-за дополнительной нагрузки.

Прогрев или езда "на холодную"

Важность прогреть автомобиль перед тем, как трогаться в путь, набирает большего веса в холодную пору года. Не ленитесь, когда садитесь за руль, постоять около пяти минут с включенным двигателем, чтобы подготовить двигатель и коробку передач к путешествию.

Опять же напомним о правиле, описанном выше: сразу газовать даже после прогрева не нужно, рекомендуется трогаться максимально плавно и на небольших оборотах двигателя.

Так и так будет грязная

Некоторые автовладельцы отмахиваются от процедуры полноценной чистки машины в осенне-зимние периоде, аргументируя нежелание мыть транспорт постоянными осадками: мол, авто в любом случае через минут пятнадцать езды будет в грязи и слякоти. Такое отношение может привести к плачевным последствиям.

Дело в том, что накопившаяся грязь провоцирует образование коррозии. Также окисляются контакты, быстрее портится изоляционный слой электропроводов, попадает на детали ходовой. Учитывайте также, что в зимнее время в дорожной грязи содержаться соли и реагенты. Так что мыть авто желательно регулярно в любой сезон.

К слову, при очистке транспорта автоэксперты рекомендуют особо тщательно мыть колеса, на дисках которых замерзшая грязь вызывает дисбаланс, ускоряя износ шин и ступичных подшипников.