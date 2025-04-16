Эти подарки могут принести беду: что нельзя делать с ножом, зеркалом и часами

Нож, часы и зеркало - казалось бы, обычные подарки. Но именно эти вещи чаще всего упоминают в приметах и суевериях, как "опасные" для отношений и судьбы.
Действительно ли стоит избегать их, или это просто суеверия из прошлого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Народные приметы имеют большое значение в обществе и издавна люди верят, что предостережения, которые передают из поколения в поколение - правдивы. Еще наши прабабушки говорили, что дарить нож, зеркало и часы - плохая примета.
Нож
Он символизирует агрессию, а еще - разрыв. Подарить нож кому-то из близких людей - это к ссоре или разрыву отношений. Чтобы лишить этот подарок негатива, есть один простой способ - не подарить его, а "продать". То есть, условно уплатить за него любую сумму.
Часы
Этот предмет считается тоже неудачным подарком и его не дарят не только в Украине, но и еще во многих странах мира. Например, в Китае, Корее и Восточной Европе верят, что часы "отсчитывают" время отношений или жизни.
Еще часы могут изменить жизненный цикл человека и только от энергии того, кто дарит, зависит, это будет положительный или отрицательный новый опыт.
Зеркало
Этот предмет, который используют ежедневно в каждом доме, имеет очень мощную энергетику. Зеркало связано с тонкими материями, его используют в магических практиках и с его помощью можно даже общаться с духами.
Поэтому дарить любое зеркало не стоит. Если вам это очень необходимо - купите его за несколько купюр или монет. И оно должно быть обязательно в упакованном виде.
Нож
Часы
Зеркало
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При написании материала использованы источники: Этнографический портал "Родовід", Институт народоведения НАН Украины, Большая иллюстрированная энциклопедия украинских традиций