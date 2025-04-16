Эти подарки могут принести беду: что нельзя делать с ножом, зеркалом и часами

Почему некоторые подарки считаются опасными

Народные приметы имеют большое значение в обществе и издавна люди верят, что предостережения, которые передают из поколения в поколение - правдивы. Еще наши прабабушки говорили, что дарить нож, зеркало и часы - плохая примета.

Нож

Он символизирует агрессию, а еще - разрыв. Подарить нож кому-то из близких людей - это к ссоре или разрыву отношений. Чтобы лишить этот подарок негатива, есть один простой способ - не подарить его, а "продать". То есть, условно уплатить за него любую сумму.

Часы

Этот предмет считается тоже неудачным подарком и его не дарят не только в Украине, но и еще во многих странах мира. Например, в Китае, Корее и Восточной Европе верят, что часы "отсчитывают" время отношений или жизни.

Еще часы могут изменить жизненный цикл человека и только от энергии того, кто дарит, зависит, это будет положительный или отрицательный новый опыт.

Зеркало

Этот предмет, который используют ежедневно в каждом доме, имеет очень мощную энергетику. Зеркало связано с тонкими материями, его используют в магических практиках и с его помощью можно даже общаться с духами.

Поэтому дарить любое зеркало не стоит. Если вам это очень необходимо - купите его за несколько купюр или монет. И оно должно быть обязательно в упакованном виде.

Что нельзя делать с такими подарками

Нож

Не принимайте нож без символической платы - иначе, по приметам, вы ввяжетесь в конфликт, вас ждет разрыв отношений или серьезная ссора.

Не оставляйте подаренный нож на виду

Не используйте нож сразу после вручения. Дайте ему к вам привыкнуть

Часы

Не принимайте часы без выкупа, потому что это грозит разрывом отношений

Не носите сломанные или старые часы с негативной историей. Даже если они принадлежали дедушке или отцу.

Не дарите часы человеку без тесной связи - потому что это считается "отмериванием времени". То есть, подарить брату за "оплату" можно, а вот коллеге по работе - не стоит.

Зеркало

Не держите дома треснувшее или поцарапанное зеркало

Не вешайте зеркала напротив кровати или входной двери

Не дарите зеркала без важного случая - это недобрый знак

Нельзя смотреть в новое зеркало сразу после получения

Не стоит дарить зеркало человеку, который болеет

Как убрать негатив с подаренных вещей