Ці подарунки можуть принести біду: що не можна робити з ножем, дзеркалом і годинником

Ніж, годинник і дзеркало - здавалося б, звичайні подарунки. Але саме ці речі найчастіше згадують у прикметах і забобонах, як "небезпечні" для стосунків і долі.
Чи справді варто уникати їх, або це просто забобони з минулого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
Народні прикмети мають велике значення у суспільстві й з давніх-давен люди вірять, що застереження, які передають з покоління у покоління - правдиві. Ще наші прабабусі казали, що дарувати ніж, дзеркало та годинник - погана прикмета.
Ніж
Він символізує агресію, а ще - розрив. Подарувати ніж комусь з близьких людей - це до сварки або розірвання стосунків. Щоб позбавити цей подарунок негативу, є один простий спосіб - не подарувати його, а "продати". Тобто, умовно сплатити за нього будь-яку суму.
Годинник
Цей предмет вважається теж невдалим подарунком і його не дарують не тільки в Україні, а й ще у багатьох країнах світу. Наприклад, у Китаї, Кореї та Східній Європі вірять, що годинник "відраховує" час стосунків або життя.
Ще годинник може змінити життєвий цикл людини й тільки від енергії того, хто дарує, залежить, це буде позитивний чи негативний новий досвід.
Дзеркало
Цей предмет, який використовують щодня у кожному домі, має дуже потужну енергетику. Дзеркало пов'язане з тонкими матеріями, його використовують у магічних практиках і за його допомогою можна навіть спілкуватися з духами.
Тому дарувати будь-яке дзеркало не варто. Якщо вам це дуже необхідно - купіть його за декілька купюр або монет. І воно має бути обов'язково у запакованому вигляді.
Ніж
Годинник
Дзеркало
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Під час написання матеріалу використані джерела: Етнографічний портал "Родовід", Інститут народознавства НАН України, Велика ілюстрована енциклопедія українських традицій