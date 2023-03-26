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Эти "невинные" правила супружеской жизни на самом деле являются проявлением тирании: объяснение психолога

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Воскресенье 26 марта 2023 18:11
Эти "невинные" правила супружеской жизни на самом деле являются проявлением тирании: объяснение психолога Каких правил в супружеской жизни следует избавиться (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

У каждого из партнеров свои представления о браке, часто это становится причиной неурядиц в семье. Ни одна сторона не хочет или не может понять другую, считает, что именно ее "модель" отношений является единственно правильной.

О том, какие супружеские правила действительно являются проявлениями тирании и что делать в такой ситуации, пишет психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram.

Что ждут люди от своего партнера

"Обычно мы всегда имеем ожидания к своему партнеру. В начале отношений они в большинстве своем сбываются. На романтической стадии оба хотят угодить, легко закрывают глаза на какие-то огрехи или разногласия, восторг сглаживает все недостатки и позволяет вам нестись гладкой тропинкой", - объясняет эксперт.

По словам Голентовской, некоторые ожидания даже продолжают реализовываться и потом, но некоторые не проходят проверку действительностью. Тогда человек пытается приспособиться к этому и принять их.

"Проблемы начинаются тогда, когда партнер не оправдывает некоторых значимых ожиданий, а следовательно не сила с этим смириться. Когда это происходит, ваши ожидания превращаются в правила, что диктуют, каким должен быть партнер в отношениях и как вести себя", - говорит психолог.

Правила супружеской жизни с признаками тирании

Эти правила производны от ваших неудовлетворённых желаний и имеют несколько характерных признаков, утверждает Голентовская.

Их считают очевидными:

  • Женщины думают, что настоящий мужчина ставит семью на первое место.
  • Мужчины думают, что хорошие жены не спорят со своим мужем на людях.

Есть убеждение, что проговаривать - это лишнее:

  • Женщина считает, что мужчина должен делать домашние дела без напоминаний.
  • Мужчина считает, что женщина должна понимать, что ему нужно время для отдыха после работы.

Часто эти правила связываются с "должно":

  • Женщина думает, что он должен помогать ей, когда она устала.
  • Мужчина думает, что женщина не должна кричать.

Имеют вид только предположения, которые сразу воспринимаются как факт

  • Женщины считают, если бы мужчине было не все равно, он бы приходил домой раньше.
  • Мужчины думают, если бы жена уважала его, то не донимала бы своими претензиями.

Могут быть полярными:

  • Женщина считает, что мужчина должен быть на связи, когда она в этом нуждается.
  • Муж думает, что жена не должна беспокоить его, когда он работает.

Посягают на статус "железных" законов, нарушение которых наказывается:

  • отстранение
  • крики
  • показательно плохое настроение
  • обзывание

Всё это вызывает встречные атаки.

Как супругам выйти из такой ситуации

"Выход требует детального анализа ситуаций, которые провоцируют конфликты и определение своих негласных правил. Только так вы сможете выяснить, что именно то или иное правило символизирует для вас. Так появится возможность изменить правило на подходящий к конкретной ситуации запрос", - объясняет психолог.

Ранее мы рассказывали о том, что психологи назвали истинные причины, почему мужчины изменяют.

Раньше мы писали о том, почему нельзя рассказывать партнерам о прежних отношениях.

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