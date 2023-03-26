Эти "невинные" правила супружеской жизни на самом деле являются проявлением тирании: объяснение психолога
У каждого из партнеров свои представления о браке, часто это становится причиной неурядиц в семье. Ни одна сторона не хочет или не может понять другую, считает, что именно ее "модель" отношений является единственно правильной.
О том, какие супружеские правила действительно являются проявлениями тирании и что делать в такой ситуации, пишет психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram.
Что ждут люди от своего партнера
"Обычно мы всегда имеем ожидания к своему партнеру. В начале отношений они в большинстве своем сбываются. На романтической стадии оба хотят угодить, легко закрывают глаза на какие-то огрехи или разногласия, восторг сглаживает все недостатки и позволяет вам нестись гладкой тропинкой", - объясняет эксперт.
По словам Голентовской, некоторые ожидания даже продолжают реализовываться и потом, но некоторые не проходят проверку действительностью. Тогда человек пытается приспособиться к этому и принять их.
"Проблемы начинаются тогда, когда партнер не оправдывает некоторых значимых ожиданий, а следовательно не сила с этим смириться. Когда это происходит, ваши ожидания превращаются в правила, что диктуют, каким должен быть партнер в отношениях и как вести себя", - говорит психолог.
Правила супружеской жизни с признаками тирании
Эти правила производны от ваших неудовлетворённых желаний и имеют несколько характерных признаков, утверждает Голентовская.
Их считают очевидными:
- Женщины думают, что настоящий мужчина ставит семью на первое место.
- Мужчины думают, что хорошие жены не спорят со своим мужем на людях.
Есть убеждение, что проговаривать - это лишнее:
- Женщина считает, что мужчина должен делать домашние дела без напоминаний.
- Мужчина считает, что женщина должна понимать, что ему нужно время для отдыха после работы.
Часто эти правила связываются с "должно":
- Женщина думает, что он должен помогать ей, когда она устала.
- Мужчина думает, что женщина не должна кричать.
Имеют вид только предположения, которые сразу воспринимаются как факт
- Женщины считают, если бы мужчине было не все равно, он бы приходил домой раньше.
- Мужчины думают, если бы жена уважала его, то не донимала бы своими претензиями.
Могут быть полярными:
- Женщина считает, что мужчина должен быть на связи, когда она в этом нуждается.
- Муж думает, что жена не должна беспокоить его, когда он работает.
Посягают на статус "железных" законов, нарушение которых наказывается:
- отстранение
- крики
- показательно плохое настроение
- обзывание
Всё это вызывает встречные атаки.
Как супругам выйти из такой ситуации
"Выход требует детального анализа ситуаций, которые провоцируют конфликты и определение своих негласных правил. Только так вы сможете выяснить, что именно то или иное правило символизирует для вас. Так появится возможность изменить правило на подходящий к конкретной ситуации запрос", - объясняет психолог.
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