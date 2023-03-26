Эти "невинные" правила супружеской жизни на самом деле являются проявлением тирании: объяснение психолога

У каждого из партнеров свои представления о браке, часто это становится причиной неурядиц в семье. Ни одна сторона не хочет или не может понять другую, считает, что именно ее "модель" отношений является единственно правильной.

О том, какие супружеские правила действительно являются проявлениями тирании и что делать в такой ситуации, пишет психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram .

Что ждут люди от своего партнера

"Обычно мы всегда имеем ожидания к своему партнеру. В начале отношений они в большинстве своем сбываются. На романтической стадии оба хотят угодить, легко закрывают глаза на какие-то огрехи или разногласия, восторг сглаживает все недостатки и позволяет вам нестись гладкой тропинкой", - объясняет эксперт.

По словам Голентовской, некоторые ожидания даже продолжают реализовываться и потом, но некоторые не проходят проверку действительностью. Тогда человек пытается приспособиться к этому и принять их.

"Проблемы начинаются тогда, когда партнер не оправдывает некоторых значимых ожиданий, а следовательно не сила с этим смириться. Когда это происходит, ваши ожидания превращаются в правила, что диктуют, каким должен быть партнер в отношениях и как вести себя", - говорит психолог.

Правила супружеской жизни с признаками тирании

Эти правила производны от ваших неудовлетворённых желаний и имеют несколько характерных признаков, утверждает Голентовская.

Их считают очевидными:

Женщины думают, что настоящий мужчина ставит семью на первое место.

настоящий мужчина ставит семью на первое место. Мужчины думают, что хорошие жены не спорят со своим мужем на людях.

Есть убеждение, что проговаривать - это лишнее:

Женщина считает, что мужчина должен делать домашние дела без напоминаний.

Мужчина считает, что женщина должна понимать, что ему нужно время для отдыха после работы.

Часто эти правила связываются с "должно":

Женщина думает, что он должен помогать ей, когда она устала.

Мужчина думает, что женщина не должна кричать.

Имеют вид только предположения, которые сразу воспринимаются как факт

Женщины считают, если бы мужчине было не все равно, он бы приходил домой раньше.

Мужчины думают, если бы жена уважала его, то не донимала бы своими претензиями.

Могут быть полярными:

Женщина считает, что мужчина должен быть на связи, когда она в этом нуждается.

Муж думает, что жена не должна беспокоить его, когда он работает.

Посягают на статус "железных" законов, нарушение которых наказывается:

отстранение

крики

показательно плохое настроение

обзывание

Всё это вызывает встречные атаки.

Как супругам выйти из такой ситуации

"Выход требует детального анализа ситуаций, которые провоцируют конфликты и определение своих негласных правил. Только так вы сможете выяснить, что именно то или иное правило символизирует для вас. Так появится возможность изменить правило на подходящий к конкретной ситуации запрос", - объясняет психолог.