Причины в женщинах? Психолог объяснила, что на самом деле толкает мужчину на измену

Много женщин, которые столкнулись с мужской неверностью, мысленно задают себе вопрос - "Почему он так поступил?", "Чего ему не хватало?"... И довольно часто женщины находят причину измены в себе. Считают, что сами виноватые, недостаточно были сексуальными, привлекательными или умными. Впрочем, это ли толкает мужчин на измену?

О настоящих причинах неверности мужчин рассказала психолог Ирина Йохна на своей странице в Instagram .

Почему мужчины изменяют

"Первое, что необходимо понять - женщина может быть самой красивой, умной и сексуальной, но если у мужчины есть незакрытые внутренние вопросы, часто не осознанные, он будет изменять. И здесь причина не в женщине, а в нем", - объясняет эксперт.

Ирина называет несколько причин, побуждающих мужчину к измене.

Изменой мужчина компенсирует неуверенность в себе

Изменяя своей партнерше, мужчина так скрывает свой глубинный комплекс неполноценности и неуверенность в себе.

Внешне мужчина может быть социально успешным, но внутренне - он этого не чувствует, не верит в это.

"Ему постоянно необходимо подтверждение в том, что он классный. Мужчина обольщает женщину, влюбляет в себя и бросает или наведывается время от времени, таким образом самоутверждается. Даже женатый на самой прекрасной женщине, он будет систематически менять любовниц", - говорит психолог.

Из-за сложного нарциссического расстройства

В этом случае мужчина испытывает внутреннее пренебрежение к женщинам, кроме измены присутствует психологическое, а возможно и физическое насилие.

"На первом этапе он очаровывает женщину своей харизмой, рассказывает, какая она желанная и любимая. Далее изолирует ее от друзей и близких и через некоторое время, когда чувствует свою власть - начинает унижать и изменять", - говорит эксперт.

По словам психолога, для такого мужчины главное - чувствовать свою власть и подавлять партнершу. Так ведут себя мужчины, которых "задавливали" в детстве.

Из-за сильного страха, что женщина изменит первая

Мужчина, который боится, что жена уйдет от него, на опережение изменяет сам. Таким образом, построением любовного треугольника, он защищается, чтобы не остаться одному.

"В этом случае можем говорить о сильном страхе у мужчины быть брошенным", - объясняет психолог.