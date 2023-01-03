Эти нехитрые способы сделают вашу зимнюю обувь теплее

К чему могут привести холодные ноги

Еще в детстве наши мамы и бабушки учили нас, что тепло в ногах - тепло во всем теле. Это важно соблюдать, чтобы не допустить переохлаждения или заболеваний других систем в организме.

Замерзание может спровоцировать следующие вещи:

онемение конечностей

ощущение дискомфорта и боли во время хождения

появление боли в суставах

развитие простудных заболеваний органов дыхания

заболевание мочеполовой системы

Замерзание ног может привести к простудным заболеваниям тела (фото: Freepik)

Как утеплить зимнюю обувь

В первую очередь следует выбирать качественную обувь желательно из натуральных материалов, которые уже сами по себе не будут пропускать холод. Однако со временем даже самая качественная обувь сносится, а покупать новую пару еще не время.

Именно на такие случаи существуют несложные советы по утеплению ваших ботинок.

Смените стельки. Вместо обычных кожаных носите шерстяные или меховые. Другим хорошим вариантом станут стельки с алюминиевой подкладкой. Однако тогда ваша обувь должна быть немного великоватой, чтобы вам было удобно их носить.

Если алюминиевые стельки вы не нашли, не беда. Приблизительно такую же функцию выполнит обычная бытовая фольга. Просто вырежьте кусок по размеру стельки и пришейте к ней. Только не забудьте проделать в фольге несколько отверстий, чтобы нога не сопрела.

Для утепления стелек можно использовать фольгу (фото: rus.media)

Носите носки или колготки. Это сработает как еще один слой одежды и создаст дополнительную прослойку воздуха, поэтому вы не замерзнете.

Использование сухой горчицы - решение не очень практичное, однако также может помочь. Сухую горчицу насыпают в носки. Еще одну пару надевают на босу ногу, а сверху - пару с горчицей внутри.

По тому же принципу можно взяться за перечный пластырь. Для того чтобы его использовать, сначала наклейте пластырь на ногу, а затем наденьте тонкий хлопчатобумажный носок, а сверху еще один уже теплый носок.