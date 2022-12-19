Три копеечных способа, которые защитят обувь от промокания зимой

Промокшая обувь зимой - это не только временный дискомфорт, а еще и дополнительная угроза для здоровья. Ведь сразу увеличиваются риски заболеть. А поскольку при сегодняшних отключениях электроэнергии очень сложно высушить сапоги или ботинки, то лучше не допускать их промокания.

О том, как можно сделать обувь устойчивой к влаге, рассказываем в материале Styler.

Что сделать, чтобы обувь не намокала

Сначала нужно проверить, нет ли дефектов в подошве, из-за которых может попадать влага. Это может вызвать также и некачественные швы. В таком случае следует отнести сапоги или ботинки в мастерскую, чтобы исправить недостатки.

Если таких недостатков не нашли, очистите пару от грязи или песка и подготовьте для обработки. Конечно можно воспользоваться магазинными средствами, отталкивающими воду, но если таковых нет, тогда воспользуйтесь следующими методами.

Пропитка раствором из парафина

Смешайте 1 чайную ложку тертого парафина со 100 миллилитрами бензина до зажигалок. Парафин должен полностью раствориться.

Смочите ватный диск в растворе и обработайте им незаметный участок обуви. Если никаких изменений нет - проделайте это со всей поверхностью ботинок. Оставьте обувь на ночь, а затем используйте по назначению.

Смажьте обувь смесью растительных масел

Этот метод подойдет для обуви из натуральной и искусственной кожи. Смешайте по 2 чайные ложки касторового и льняного масла. Добавьте 100 г натертого парафина. Все вместе нагрейте на водяной бане до полного растворения парафина.

Смажьте смесью обуви, но не слишком обильно - от большого количества "касторки" ботинки могут стать жесткими.

Оставьте обувь на 6-8 часов при комнатной температуре, чтобы смесь высохла. Тогда можете не переживать, что на прогулке у них намокнут ноги.

Натрите пару парафином или воском

Неплохой альтернативой является нанесение парафина или воска без дополнительных составляющих.

Натрите этими средствами сапоги или ботинки, затем просушите феном. Такой метод поможет вам забыть о промокших ногах.

Важно помнить, что стеариновые свечи нельзя для этого использовать - в составе стеарина много жирных кислот, а они от влаги не защищают.