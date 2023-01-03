Ці нехитрі способи зроблять ваше зимове взуття теплішим

До чого можуть призвести холодні ноги

Ще в дитинстві наші мами та бабусі вчили нас, що тепло в ногах - тепло у всьому тілі. Цього важливо дотримуватися, щоб не допустити переохолодження або захворювань інших систем в організмі.

Замерзання може спровокувати такі речі:

оніміння кінцівок

відчуття дискомфорту та біль під час ходіння

поява болю в суглобах

розвиток простудних захворювань органів дихання

захворювання сечостатевої системи

Замерзання ніг може призвести до простудних захворювань тіла (фото: Freepik)

Як утеплити зимове взуття

Насамперед варто обирати якісне взуття бажано з натуральних матеріалів, які вже самі по собі не будуть пропускати холод. Однак із часом навіть найякісніше взуття зноситься, а купувати нову пару ще не час.

Саме на такі випадки існують нескладні поради з утеплення ваших черевиків.

Змініть устілки. Замість звичайних шкіряних носіть вовняні або хутряні. Іншим хорошим варіантом стануть устілки з алюмінієвою підкладкою. Проте тоді ваше взуття повинне бути трохи завеликим, щоб вам було зручно їх носити.

Якщо алюмінієвих устілок ви не знайшли, не біда. Приблизно таку саму функція виконає звичайна побутова фольга. Просто виріжте шматок по розміру устілки та пришийте до неї. Тільки не забудьте зробити у фользі декілька отворів, щоб нога не зопрівала.

Для утеплення устілок можна використовувати фольгу (фото: ukr.media)

Носіть шкарпетки або колготки. Це спрацює як ще один шар одягу та створить додатковий прошарок повітря, тому ви не замерзнете.

Використання сухої гірчиці - рішення не дуже практичне, проте також може допомогти. Суху гірчицю насипають у шкарпетки. Ще одну пару надягають на босу ногу, а зверху - пару з гірчицею всередині.

За тим самим принципом можна взятися до перцевого пластиру. Для того, щоб його використати, спершу наклейте пластир на ногу, а потім надягніть тонку бавовняну шкарпетку, а зверху ще одну вже теплу шкарпетку.