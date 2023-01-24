Эти молитвы на Татьянин день помогут исполнить заветную мечту и защитят в трудный час

Татьянин день православные украинцы отмечают ежегодно 25 января. Христиане чтят память святой мученицы, которая посвятила жизнь помощи нуждающимся, бедным и обездоленным, а в период гонения христиан мужественно стерпела пытки, отказавшись отречься от веры в Бога, и была обезглавлена в Риме в III веке.

Какие молитвы нужно произнести на Татьянин день - читайте в материале на Styler .

Святой великомученице в этот праздник возносят молитвы. Считается, что в день памяти Татьяны Римской они обладают особой силой, помогают защитить от всякого зла, исполнить заветные желания.

Возносить молитву святой лучше перед образами и со зажженной свечой. Делать это лучше в церкви или дома в спокойном уединении - но главное, чтобы слова исходили от души и чистого сердца.

Бытует утверждение, что читать молитву Татьяне Римской лучше перед написанной на Святой Горе Афон иконой Богоматери "Скоропослушница", которую называют чудотворной. Верят, что она помогает при различных тяжелых заболеваниях, если постигли беды и настала черед неудач, а также прося о сокровенном.

Молитва в День Татьяны к Божьей Матери Скоропослушнице

"О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!

Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя непотребнаго, ко святой иконе Твоей припадающа: услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Твоему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом божественныя благодати своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрые дела и укрепит работати ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго своего царствия.

О Преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих.

На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь".

Молитва к Святой великомученице Татьяне

"Святая мученицы Татьяна, невеста сладчайшего жениха твоего Христа! Агнице Божественного Агнца!

Голубко целомудрия, душистое тело ты облекла страданиями как царскими ризами, к соборам Небесным присоединена, торжествуешь ныне во славе вечной, со дней юности ты обещала Богу быть служителью Церкви, целомудрие ты сохранила и возлюбила Господа больше всех благ!

К тебе мы молимся и тебя просим: выслушай наши сердечные мольбы и, не отвергая наших молений, подари чистоту тела и души, вдохнови любовь к божественным истинам, введи нас на путь добродетелей, умоляй нам у Бога ангельскую охрану, излечи наши раны, огороды юность, подари старость безболезненную и безбедную, посети нас, сущих в тюрьме греха, скоро наставь нас на покаяние, разожги пламя молитвы, не оставь нас сиротами, чтобы, славя твои страдания, мы возносили хвалу Господу ныне, и постоянно, и навеки-возрастов. Аминь".