Эти молитвы к Пресвятой Богородице на Введение исполнят ваше заветное желание

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Родители Девы Марии, Иоаким и Анна долго не могли зачать ребенка. Они постоянно молились и просили Бога, чтобы подарил им счастье стать родителями. Господь ответил на их молитвы, но за обещание отдать своего первенца на служение в храм Иерусалимский.

Дочь супругов назвали Марией и в возрасте трех лет они отвели ее в Иерусалимский храм. Она сама преодолела 15 ступенек, а потом ее отвели в Святая святых, куда никто не мог заходить. В храме Мария училась и жила до обручения со своим мужем Иосифом. День входа Девы Марии в храм и назвали Введением.

В народе этот праздник еще называют "ворота зимы", потому что от него начинается ряд зимних праздников.

Традиции праздника

Обязательно нужно посетить церковь и помолиться от чистого сердца. Также нужно поставить свечу Деве Марии. В этот день можно причащаться и исповедоваться.

На праздник разрешается сделать ослабление поста – разрешается немного рыбы, растительного масла и церковного вина. А вот тяжелую работу по дому не делают, запрещено стирать, убирать, шить, устраивать громкие застолья.

Как помолиться на Введение

В этот день молятся к Пресвятой Богородице, потому что в праздник молитвы к ней обладают особой чудотворной силой. У Девы Марии просят о помощи в беде, защите, покровительстве и искуплении грехов. А еще молодые женщины просят Деву Марию дарить им ребенка.

Молитва о помощи в беде

Царица моя преблагая, надеется моя и убежище, скорбная радость, брошенная поддержка! Убери беды мои, возьми скорбь, помоги мне немощному найти силу и веру, чтобы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешишь сердце и не позволь сбиться с верного пути. Аминь.

Молитва о защите и покровительстве

Царица Небесная, оплот мой и надежда моя, обрати на меня свой взгляд и не отречься от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские и убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословения, смягчи сердца и займи в них сострадание. Аминь.

Молитва об искуплении грехов

Богородица, к твоей помощи взываю и на тебя уповаю. Ты видишь мою слабость, и подари исправления и научи любить Господа всей душой и мыслями. Пожалуйста, милосердно дари свою благодать, и даруй усердие жить праведно. Донеси недостойную просьбу мою к отцу нашему. Пошли мне свое благословение. Аминь.

Молитва к зачатию ребенка

О, Всемилостивая, Благая Защитница наша, благословенная Богородица, узнавшая счастье Материнства, в котором волнение, надежды, тревоги и скорби всех земных матерей приняла, не оставь пропащими молитвы от рабов Божиих (имена) и испроси у Сына Твоего и Господа рода нашего, родов легких и счастливой судьбы для младенца.

Озари, Пречистая Мать, рабов своих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодотворны и да увидят они сыновья сыновей своих до третьего и четвертого рода и до желанной старости доживут, и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, которому всякая слава, честь и поклонение подобает Отцу и Святому Духу во веки. Аминь.

Молитва о замужестве

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойного раба Твоего, и вознеси ее к Престолу Бога Сына Твоего, и милостив будет к мольбам нашим. Прибегаю к Тебе как к заступнице нашей: услышь нас, молящихся тебе, покрой нас покровом твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви и согласия, детям послушания, обиженным терпению, скорбным благодушия, всем же нам разума и благоразумия, милосердия и кротости, чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай мне трудолюбия и благослови труды мои. Если закон Господа Бога нашего повелевает людям жить в честном браке, приведи меня, Матерь Божия, к честному и достойному человеку. Не в угоду моему желанию, но для выполнения назначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному, и создал мужу жену в помощницу, благословил их расти вместе, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне человека трудолюбивого, справедливого и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь.