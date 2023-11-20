Ці молитви до Пресвятої Богородиці на Введення виконають ваше найзаповітніше бажання

Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці

Батьки Діви Марії, Іоаким та Анна довго не могли зачати дитину. Вони постійно молилися та просили Бога, аби той подарував їм щастя стати батьками. Господь відповів на їхні молитви, але за обіцянку віддати свого первістка на служіння до Єрусалимського храму.

Доньку подружжя назвали Марією й у віці трьох рочків вони відвели її до Єрусалимського храму. Вона сама подолала 15 сходинок, а згодом її відвели у Святая святих, куди ніхто не міг заходити. У храмі Марія вчилася та жила аж до заручин зі своїм чоловіком Йосипом. День входу Діви Марії у храм і назвали Введенням.

У народі це свято ще називають "ворота зими", бо від нього починається низка зимових свят.

Традиції свята

Обов'язково потрібно відвідати церкву та помолитися від чистого серця. Також потрібно поставити свічку Діві Марії. Ще у цей день можна причащатися та сповідатися.

На свято дозволяється зробити послаблення посту - дозволяється трохи риби, олії та церковного вина. А от важку роботу по дому не роблять, заборонено прати, прибирати, шити, влаштовувати гучні гуляння.

Як помолитися на Введення

У цей день моляться до пресвятої Богородиці, бо у свято молитви до неї мають особливу чудотворну силу. У Діви Марії просять про допомогу у біді, захисту, заступництві та спокуті гріхів. А ще молоді жінки просять Діву Марію дарувати їм дитину.

Молитва про допомогу у біді

Царице моя преблага, надіє моя і притулок, скорботних радість, кинутих підтримка! Забери біди мої, забери скорботу, допоможи мені немічному знайти силу і віру, щоб протистояти негараздам. Тугу мою пом'якши, втіш серце та не дозволь збитися з вірного шляху. Амінь.

Молитва про захист та заступництво

Царице Небесна, оплот мій і надіє моя, зверни на мене свій погляд і не зречися щирого прохання про захист. Не кидай мене напризволяще, відведи біди від мене і моїх близьких. Не дозволь вгодити в тенета диявольські та вбережи від його послідовників. Подаруй захист свій і благословення, пом'якши серця і посіли в них співчуття. Амінь.

Молитва про спокуту гріхів

Богородице, до твоєї допомоги кличу і на тебе уповаю. Ти бачиш мою слабкість, тож подаруй виправлення і навчи любити Господа всією душею і думками. Подаруй благодать свою, милосердно, та даруй старанність жити праведно. Донеси негідне прохання моє до батька нашого. Ниспошли мені своє благословення. Амінь.

Молитва до зачаття дитини

О, Всемилосердна, Блага Захисниця наша, благословенна Богородице, що щастя Материнства пізнала, в якому хвилювання, надії, тривоги і скорботи всіх матерів земних прийняла, не залиш пропащими молитви від рабів Божих (імена) і випроси у Сина Твого і Господа нащадка і продовження роду нашого, пологів легких і щасливої долі для немовляти.

Осяй, Пречиста Мати, рабів своїх, союзом подружнім з'єднаних і благаючих про твою допомогу, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і нехай побачать вони сини синів своїх до третього і четвертого роду і до бажаної старості доживуть, і увійдуть в Царство Небесне Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, якому всяка слава, честь і поклоніння личить з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.

Молитва про заміжжя

О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, недостойної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде до благань наших. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам розуму і благочестя, милосердя і лагідності, чистоти та правди.

Збережи мене від гордості та самолюбства, дай же мені працьовитості й благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого наказує людям в чесному шлюбі жити, то приведи мене, Матір Божа, до чесного і достойного чоловіка. Не для догоди бажанням моєму, але для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре людині бути одній, і створив чоловікові дружину в помічницю, благословив їх рости разом, плодитися і населяти землю.

Пресвята Богородице, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка працьовитого, справедливого і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині та повсякчас і на віки віків. Амінь.