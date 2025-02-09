Какую сумку не нужно сдавать в багаж: точные размеры и вес в разных авиакомпаниях

Путешествия самолетом часто сопровождаются вопросом: какую сумку можно взять с собой в салон, а какую придется сдать в багаж? Особенно это актуально для пассажиров лоукостеров, где правила относительно ручной клади могут существенно отличаться.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных требованиях к размерам и весу ручной клади в популярных авиакомпаниях мира.

Ручная кладь в лоукостерах

Лоукостеры, такие как Ryanair, Wizz Air и EasyJet, имеют одни из самых жестких ограничений по ручной клади.

Например, Ryanair позволяет бесплатно взять только одну маленькую сумку размером 40x20x25 см, которая должна помещаться под сиденьем. Для большей сумки (55x40x20 см) нужно приобрести услугу приоритетной посадки.

Wizz Air также позволяет бесплатно пронести сумку размером 40x30x20 см, но для большей ручной клади (55x40x23 см) нужно оплатить дополнительную услугу. EasyJet, в отличие от других, позволяет взять сумку размером 45x36x20 см без дополнительных сборов, но вес не должен превышать 15 кг.

Традиционные авиакомпании: больше свободы, но с ограничениями

В традиционных авиакомпаниях, таких как Lufthansa, Air France и British Airways, правила в отношении ручной клади более лояльны.

Например, Lufthansa разрешает взять сумку размером 55x40x23 см весом до 8 кг, а также дополнительную личную вещь, такую как ноутбук или дамская сумка.

Air France позволяет пассажирам эконом-класса взять одну сумку размером 55x35x25 см весом до 12 кг, а бизнес-класс - две сумки. British Airways позволяет взять сумку размером 56x45x25 см весом до 23 кг, что является одним из самых щедрых ограничений среди авиакомпаний.

Азиатские и ближневосточные авиакомпании

В авиакомпаниях Азии и Ближнего Востока, таких как Emirates, Qatar Airways и Singapore Airlines, правила ручной клади также отличаются.

Emirates позволяет взять сумку размером 55x38x20 см весом до 7 кг, а Qatar Airways - 50x37x25 см с тем же весом. Singapore Airlines имеет подобные ограничения: сумка размером 55x40x20 см весом до 7 кг. Эти авиакомпании часто разрешают дополнительную личную вещь, такую как сумка для ноутбука или дамская сумка.

Правила относительно жидкостей и других предметов в ручной клади

Кроме размеров и веса, важно учитывать ограничения по жидкостям. В большинстве авиакомпаний разрешается провозить жидкости объемом не более 100 мл, упакованные в прозрачный пакет объемом до 1 литра. Также запрещено провозить колющие предметы, взрывоопасные вещества и некоторые виды электроники, такие как литий-ионные батареи мощностью более 160 Вт/ч.

Чтобы избежать дополнительных сборов, всегда проверяйте правила вашей авиакомпании перед полетом. Используйте сумки с мягкими стенками, которые легче сжимаются, чтобы соответствовать ограничениям.

Если вы летите лоукостером, подумайте о приобретении приоритетной посадки, чтобы получить дополнительную сумку. Также распределяйте вес между ручной кладью и личными вещами, чтобы избежать превышения лимита.