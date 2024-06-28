Защитите себя в Интернете: 8 признаков того, что сайт можно использовать без риска для вашего компьютера

Ответственность за обеспечение безопасности веб-сайта лежит полностью на его владельце. Однако каждый должен принимать надлежащие меры предосторожности и следить за признаками небезопасных или незащищенных веб-сайтов, которые могут подвергнуть посетителей угрозам кибербезопасности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт менеджера паролей Dashlane .

Как узнать, безопасен ли веб-сайт?

Проверьте веб-адрес на наличие HTTPS

Если вы не обращали внимания на текст HTTPS и HTTP в посещаемых вами веб-адресах, самое время начать. HTTP означает протокол передачи гипертекста, а https означает защищенный протокол передачи гипертекста.

Защищенная часть этой аббревиатуры предоставляется сертификатом SSL, который защищает конфиденциальную информацию с помощью шифрования. Если вы отправляете личную информацию через веб-страницу или совершаете покупки в Интернете, вам следует поискать "s", чтобы убедиться, что соблюдается протокол https.

Хотя https гарантирует, что соединение с веб-сайтом зашифровано, имейте в виду, что это не обеспечивает, что сам веб-сайт полностью свободен от проблем безопасности или вредоносных гиперссылок. Это также не указывает на (хорошее или плохое) качество продаваемых товаров или услуг.

Изучите контактную информацию веб-сайта

Хотите знать, как проверить безопасность веб-сайта? Один из старомодных методов - проверить контактную информацию. Есть ли у них где-нибудь на веб-сайте номер телефона, адрес и контактный адрес электронной почты? Есть ли у них законный и хорошо заполненный профиль Google My Business в поисковой системе Google?

Если ничего из этой информации не опубликовано, это может быть черной меткой. Чтобы еще больше повысить ваш комфорт и безопасность, вы можете попробовать использовать адрес электронной почты и номер телефона, чтобы убедиться, что они активны.

Проверьте их печать доверия

Печати доверия бывают разных форм, включая печати безопасности, деловой честности и конфиденциальности. Каждая печать доверия представлена ​​в виде логотипа на веб-сайте, который обычно включает значок, похожий на галочку или ленту, вместе с названием третьей стороны, выдавшей печать.

Они особенно ценны для малого бизнеса, поскольку такие значки наращивают свою репутацию. Однако к любой печати, которая не включает имя (или ссылку) сертифицирующей третьей стороны, следует относиться скептически.

Маленькое изображение замка рядом с веб-адресом в окне браузера - это другой и более ценный тип печати доверия. Символ замка означает, что соединение между вашим веб-браузером и сервером веб-сайта зашифровано.

Найдите политику конфиденциальности

Политика конфиденциальности требуется по закону во многих странах, включая США и Европейский Союз. Компании, в том числе Apple и Google, требуют от вас наличия политики конфиденциальности перед продажей на их рынках.

В политике должен быть четко указан тип собираемой информации и способы ее использования. Многие веб-сайты размещают ссылку на свою политику конфиденциальности внизу главной страницы или делают ее доступной через функцию поиска. Если его трудно найти, возможно, его не существует.

Проверьте доменное имя

Вы никогда не можете предполагать, что веб-сайт является законным только потому, что поисковая система указала вам на него.

Внимательно посмотрите на доменное имя, чтобы узнать, не выглядит ли что-нибудь необычным. Это включает в себя опечатки, пропущенные, добавленные буквы или другие изменения, названия компании или URL, которые вы можете не заметить, если не изучите его внимательно.

Избегайте подозрительных гиперссылок

Тактики социальной инженерии, такие как фишинг, используют встроенные гиперссылки в электронных письмах, которые выглядят так, будто они от надежного предприятия или контакта. Эти гиперссылки часто ведут на небезопасные веб-сайты или вредоносные программы.

Лучше избегать нажатия на любые гиперссылки, как в сообщениях электронной почты, так и на веб-сайтах, если вы не уверены на 100 процентов в подлинности отправителя или хоста.

Наведение курсора на гиперссылку для предварительного просмотра содержимого или копирование и вставка ссылки, чтобы вы могли внимательно ее просмотреть, прежде чем перейти по ней, - это другие меры предосторожности, которые вы можете предпринять.

Прочитайте отзывы

Большинство веб-сайтов, используемых для онлайн-покупок и других видов финансовых транзакций, имеют сторонние и пользовательские отзывы, доступные через бесплатные сервисы, такие как Trustpilot, Google Reviews и Better Business Bureau (BBB).

Обратите внимание на любые тенденции в негативных отзывах, связанных с кибербезопасностью или конфиденциальностью транзакций, которые могут указывать на то, что веб-сайт не совсем безопасен для использования.

Доверьтесь своим инстинктам

Веб-сайт может казаться безопасным, с печатью доверия и всем остальным, но такие мелочи, как недавние изменения внешнего вида и поведения веб-сайта, могут заставить вас задуматься.

Учитывая все мошеннические действия, взломы и веб-сайты аферистов, которые сейчас совершаются, лучше перестраховаться и держаться подальше от сайтов, которые вызывают у вас тревожное чувство и заставляют задуматься: безопасен ли этот веб-сайт?

Инструменты, которые помогут защитить себя

Установите антивирусное программное обеспечение

Лучшие варианты антивирусного программного обеспечения адаптируются к новейшим угрозам и постоянно сканируют вашу систему на наличие вредоносных программ. При обнаружении вредоносных файлов они помещаются на карантин и удаляются.

Незащищенный просмотр и небезопасные веб-сайты представляют собой серьезную угрозу безопасности и конфиденциальности из-за вредоносного ПО.

Используйте VPN в общедоступном Wi-Fi

Незащищенные сети Wi-Fi и уязвимости, которые они создают посредством атак MITM, подмены точек доступа и других хакерских приемов, могут напрямую привести к ложным, небезопасным или вредоносным веб-сайтам и файлам.

VPN снижает этот риск, шифруя все данные, поступающие на ваше устройство или исходящие с него, и направляя их через защищенный портал. VPN также делает сеансы просмотра более конфиденциальными, маскируя ваш IP-адрес.