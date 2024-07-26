Как защитить себя от онлайн-отслеживания в Интернете: полезные советы

Онлайн-отслеживание стало повседневной реальностью, которая угрожает нашей конфиденциальности в Интернете. Защита личных данных важна как никогда, и знание эффективных методов обезопасить себя поможет сохранить приватность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Как компании могут отслеживать вас

В настоящее время существует два основных метода онлайн-отслеживания данных: первый, cookie, который постепенно исчезает, а еще пиксельные трекеры немного сложнее.

Вы, вероятно, слышали термин "cookie" раньше. Это небольшие пакеты информации, которые позволяют веб-сайтам хранить данные, такие как ваш пароль, чтобы вам не нужно было каждый раз входить в систему при доступе к веб-сайту.

Но помимо этих "необходимых" файлов есть также сторонние cookie, которые могут отслеживать вашу сессию просмотра, информацию, которую позже можно продавать фирмам данных.

Хотя принцип остается прежним, законодательство о пикселях отслеживания малочисленно, что означает, что пользователи, привыкшие к ограничениям на cookie, теперь должны вернуться на исходную позицию, когда речь идет о бдительности в отношении данных.

В настоящее время некоторые элементы сайта даже поставляются в комплекте со своими собственными скриптами, которые могут зайти дальше, чем когда-либо делали cookie.

Это, вероятно, самый очевидный способ, которым вас могут отслеживать онлайн. Если вы недавно посетили любой иностранный веб-сайт, вы, вероятно, заметили форму с просьбой дать согласие на cookie.

Хотя прохождение через них может быть кратковременным раздражением, они значительно способствовали тому, чтобы сделать cookie менее скрытными и гораздо более легкими для блокировки.

Добавьте к этому часто откладываемую, но все еще планируемую попытку Google полностью уничтожить cookie. Из-за этого брокерам данных пришлось стать более изобретательными.

Пиксели отслеживания работают аналогично cookie, но используют изображения вместо текста. По сути, компании могут скрывать прозрачные или иным образом невидимые пиксели на вашем экране и получать уведомление, когда ваш браузер загружает их, что позволяет им отслеживать, какие части веб-сайта вы посещаете и когда.

Как узнать, что вас отслеживают

Есть преимущество в том, как пиксели отслеживания и скрипты интегрируются непосредственно с кодом веб-сайта: приложив достаточно усилий, вы можете узнать, когда за вами наблюдают.

Когда пиксели отслеживания загружаются на сайт, вы можете фактически видеть их теги в коде этого сайта.

Если вы знаете, что искать, просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Проверить" в раскрывающемся меню, чтобы начать исследование. Это будет работать в Chrome, Firefox и Microsoft Edge, хотя с Safari придется немного повозиться.

Однако, если вы не хотите делать это вручную, существуют инструменты, которые автоматизируют этот процесс для вас, а также дают контекст для того, что вы видите.

Самым последним и надежным является Feroot PageScanner, бесплатное расширение для Chrome.

Feroot PageScanner, пожалуй, имеет самый быстрый интерфейс для информирования вас о том, когда ваши данные отслеживаются. Хотя он ничего не делает для блокировки трекеров, он отображает уведомления на вашем экране в режиме реального времени, сообщающие вам, когда ваши данные отслеживаются и кем.

Его меню также предоставляет подробный список активных трекеров, кто их запускает и какую цель они преследуют. Кроме того, вы сможете просматривать любые скрипты, запускаемые на посещаемой вами веб-странице, без необходимости входить в меню "Проверить".

Он предназначен для корпоративных клиентов, выполняющих анализ безопасности на своих сайтах, особенно для тех, кто стремится соответствовать стандарту PCI. Но это также отличное место для любого человека, поскольку оно дает глубокий, хотя и несколько пугающий взгляд на масштаб проблемы.

Feroot PageScanner (фото: Lifechaker)

Как заблокировать онлайн-трекеры

Теперь, когда вы понимаете масштаб проблемы, существует множество инструментов, которые помогут вам взять под контроль свою конфиденциальность в сети. Наименее вмешательские из них - это расширения для браузеров.

Ghostery

Ghostery работает похоже на PageScanner, за исключением того, что он может пойти дальше и фактически ограничить трекеры. Однако его информация не такая подробная, как у PageScanner.

То есть, он сообщит вам, откуда берутся трекеры и какую цель они преследуют, но вы не получите всплывающих уведомлений и не сможете сортировать скрипты.

По словам экспертов, Ghostery также конфликтует с PageScanner, поэтому его лучше всего использовать для нейтрализации угроз, которые вы уже идентифицировали.

Ghostery доступен как расширение для большинства браузеров, так и как отдельный браузер со встроенными функциями. Он также предлагает поисковую систему с упором на конфиденциальность, которая доступна как расширение для браузера, так и на собственном сайте.

Если вы предпочитаете ничего не устанавливать, вы также можете увидеть, какие трекеры активны на сайте, перейдя на сайт Ghostery whotracks.me.

Однако, несмотря на то, что Ghostery является проектом с открытым исходным кодом, его критиковали в прошлом за продажу пользовательских данных и замену заблокированной рекламы своей собственной.

С момента приобретения в 2017 году Ghostery работает над восстановлением своей репутации.

Ghostery (фото: Lifechaker)

uBlock Origin

uBlock Origin - это еще один блокировщик рекламы с открытым исходным кодом, и хотя его может быть немного сложнее понять и использовать, чем Ghostery, нет сомнений, что это самый мощный из всех вариантов.

Он может блокировать практически любой элемент на любом сайте с точностью, и хотя он поставляется со встроенными списками блокировки, вы также можете создавать и импортировать свои собственные.

Недостатком является то, что он дает вам меньше информации о том, как и когда вас отслеживают по сравнению с PageScanner или Ghostery, так как он просто выводит заблокированные теги и рекламу и ожидает, что вы сможете их разобрать. Он доступен в качестве расширения для браузеров Chromium и Firefox.

uBlock Origin (фото: Lifechaker)

DuckDuckGo

DuckDuckGo - это популярная ориентированная на конфиденциальность компания, которая более известна своим поисковиком. У нее также есть расширение для браузера и сам браузер, которые блокируют трекеры.

Код блокировки трекеров компании является открытым, поэтому его можно открыто проверять, но есть одно предостережение: здесь нет блокировки рекламы, если только реклама не содержит трекер.

Скриншот

Privacy Badger

Privacy Badger имеет аналогичную функцию и интерфейс с uBlock Origin, но больше ориентирован на трекеры, чем на рекламу. Также с открытым исходным кодом, его интерфейс не предоставляет много деталей о том, как вас отслеживают, и здесь нет блокировки рекламы, если только сама реклама не отслеживает вас.

Разработчики Privacy Badger постоянно тестируют теги и скрипты на наличие инвазивных методов и регулярно обновляют расширение новыми трекерами для блокировки.

Локальное обучение позволяет Privacy Badger учиться на ваших собственных привычках просмотра, хотя это может сделать вас более узнаваемым для трекеров, это может быть полезно, если вы регулярно посещаете непопулярные веб-сайты.

Privacy Badger доступен для браузеров Chromium и Firefox. Локальное обучение можно включить и выключить на странице "Опции".

Privacy Badger (фото: Lifechaker)

VPN

Наконец, за пределами сферы расширений и веб-сайтов, блокирующих отслеживание, есть VPN. VPN по сути скрывает ваши данные просмотра, фильтруя их через другие источники и скрывая ваш IP-адрес.

Лучшие VPN - это платные сервисы, но некоторые шифруют ваши данные бесплатно. Не доверяйте каждому бесплатному VPN, хотя такие имена, как Proton Pass и Tunnelbear, так же респектабельны, как и крупные игроки, однако менее надежны.