Как избавиться от жучков на комнатных растениях: домашние методы в соответствии с видом вредителя

Кроме того, что комнатные растения очищают воздух в вашем доме, они добавляют каждой комнате немного веселых цветов. Однако лиственные любимцы так же привлекательны для вредителей, что может стать серьезной проблемой для внешнего вида, роста и общего здоровья растений.

О том, как избавиться от жучков на комнатных растениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как избавиться от жучков на комнатных растениях

Иногда борьба с насекомыми-вредителями может занять определенное время - это зависит от того, сколь велико количество жучков на растении. Кроме того, некоторые насекомые устойчивы к методам, от которых гибнут другие.

Поэтому прежде всего, чтобы борьба была эффективна, следует выяснить вид наглого насекомого. В то же время, против наиболее распространенных вредителей, которые приведены ниже, можно применить обычные методы.

Как избавиться от тли

Эти крошечные вредители комнатных растений обладают мягким зеленым, желтым, коричневым, красным или черным телом. Тли обычно живут на нижней стороне листьев, питаясь соком.

Из-за своего "рациона" тля выделяет сахаристую жидкость, которая часто способствует развитию черной плесени на поверхности растения. Хотя она не инфицирует ткани растения, садоводы отмечают, что сильный налет может подавлять фотосинтез и не позволять свету проникать в листву.

Поэтому большая площадь заражения может привести к задержке роста растений и обезображенных, обесцвеченных листьев. Особенно это касается суккулентов.

Чтобы избавиться от тли, советуют протереть или опрыскать зараженные листья раствором воды с несколькими каплями средства для мытья посуды или "обратиться за помощью" к природным хищникам тли - божьих коровок.

У сильно зараженных растений следует осторожно отщипнуть часть стебля, чтобы удалить вредителей из растения.

Поскольку тля привлекает влажную почву и высокий уровень азота, следует избегать чрезмерного полива и чрезмерного удобрения комнатных растений, чтобы предотвратить повторное заражение тлей.

Как избавиться от мучнистого червеца

Эти мелкие насекомые, имеющие белый цвет, обычно можно найти на стеблях, листьях и местах, где листья соединяются со стеблем.

Мучных червецов привлекает чрезмерный рост растений, который может возникнуть в результате чрезмерного полива и чрезмерного удобрения, особенно удобрениями с высоким содержанием азота.

Поскольку эти насекомые питаются соком растений, листья скручиваются и слегка желтеют, а рост любимца задерживается.

Избавиться от надоедливых насекомых можно, слегка смазав их скопление ватным тампоном, смоченным в 70% изопропиловом спирте - при этом важно не касаться нежных листьев.

Как спасти растение от насекомых (иллюстративное фото: Freepik)

Также можно опрыскать места скопления насекомых смесью моющего средства для посуды и воды в пропорции 1 ч. л. средства на 3,7 л воды. Инсектицидное мыло и масло нима тоже эффективны против мучнистого червеца.

А чтобы предотвратить появление этого вредителя, советуют придерживаться графика внесения удобрений, а не беспорядочной подкормки.

Как прогнать с растений белокрылку

Подобные бабочкам, белокрылки обычно собираются группами на нижней стороне листьев, высасывая сок комнатных растений и вызывая пожелтение и ухудшение состояния здоровья растений.

Кроме того, эти вредители также связаны с передачей растительных вирусов. Чтобы обнаружить и контролировать популяцию белокрылки, советуют использовать липкие ловушки - одной ловушки на комнату должно быть достаточно.

К тому же можно использовать разбавленную смесь масла нима (в пропорции 30 мл масла на 3,7 л воды) или инсектицидное мыло.

Как избавиться от паутинного клеща

Паутинные клещи - это очень маленькие красные вредители, которые прячутся на нижней части листьев, питаясь растительными жидкостями, оставляя после себя маленькие точки и вызывая пожелтение, засыхание и опадания листьев. Паутина на листьях также является распространенным признаком поражения паутинным клещом.

Самый простой и деликатный способ борьбы с заражением, по мнению садоводов - это просто облить растение теплой водой из шланга. На небольших растениях используйте опрыскиватель.

Поскольку паутинный клещ предпочитает высокие температуры и низкую влажность, вы можете несколько изменить условия в комнате, чтобы предотвратить заражение.

Регулярное увлажнение листьев ваших растений с помощью пульверизатора поможет повысить влажность.

Как прогнать щитовок из растения

Щитовки - это маленькие жучки, которые прикрепляются к стеблям, веткам и листьям растений. Некоторые из них имеют твердый панцирь, другие - мягкий; но и те, и другие могут угрожать жизнеспособности растения, вызвать пожелтение или увядание листьев.

Щитовок часто трудно обнаружить, поскольку их окраска похожа на окраску растения.

Если заражение незначительное, этих вредителей можно убрать, протерев листья рукой, старой зубной щеткой, или воспользоваться ватным тампоном, смоченным в 70% изопропиловом спирте.

Для борьбы со щитовкой также подойдет садоводческое и инсектицидное масло. Кроме этого, зараженные стебли растений советуют обрезать как можно быстрее, чтобы избежать повторного появления вредителей.