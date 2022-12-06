Эти полезные продукты становятся вредными, если слишком много их есть
Некоторые продукты очень полезны для организма человека и имеют много полезных элементов. Однако если есть их слишком много, то они становятся вредными.
Об этом сообщает healthline.
Каких продуктов нельзя есть много
Тунец
Эта рыба считается очень полезной, ведь является отличным источником омега-3 жирных кислот. Но также тунец может содержать высокий уровень вещества метилртуть.
Метилртуть - неврологический токсин, который может повлечь негативные последствия для здоровья. К ним относятся задержка развития детей, проблемы со зрением, отсутствие координации и нарушения слуха и речи.
В частности, ребенок весом 25 килограммов может есть только одну порцию белого консервированного тунца весом 75 граммов каждые 19 дней. Беременным женщинам и детям можно есть не более 2 раз в неделю.
Кофе
Кофе содержит кофеин, которого в каждой чашке в среднем 80-120 мг. Суточное потребление 400 мг, как правило, считается безопасным.
Однако, часто люди потребляют более 500 - 600 миллиграммов в день, и это уже вредно. Это может вызвать бессонницу, раздражительность и спазмы в желудке.
Корица
Такая специя обладает высоким содержанием антиоксидантов и борется с воспалением и снижает уровень сахара в крови. Однако она содержит большое количество соединения - кумарин, который может быть вредным в больших дозах.
Суточная норма должна составлять - 0,1 миллиграмма на 1 килограмм массы тела. Если есть больше, то может возникнуть токсичность печени и рак.
Максимальная суточная норма составляет 0,5 - 2 граммов.
Печень
Печень очень полезна, ведь имеет железо, В12, витамин А и медь. Однако 100-граммовая порция говяжьей печени содержит в 6 раз больше рекомендуемой нормы витамина А и в 7 раз больше меди.
Витамин А сохраняется в нашем организме, но избыток может вызвать симптомы токсичности. Симптомы могут включать проблемы со зрением, боль в костях, тошноту и рвоту. Употребление слишком большого количества меди может привести к отравлению.
Мускатный орех
Мускатный орех - это специя с очень уникальным вкусом. Его часто используют в рождественских блюдах.
Такой продукт содержит соединение под названием миристицин, являющееся психоактивным веществом. В больших дозах мускатный орех может вызвать отравление.
Последствия отравления миристицином включают судороги, тошноту, головокружение, боль и галлюцинацию.
Не рекомендуется съедать более 10 г мускатного ореха за один прием.
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