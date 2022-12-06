Ці корисні продукти стають шкідливими, якщо забагато їх їсти

Деякі продукти дуже корисні для організму людини та мають багато корисних елементів. Однак, якщо їсти їх занадто багато, то вони стають шкідливими.

Яких продуктів не можна їсти багато

Тунець

Це риба вважається дуже корисною, адже є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот. Але також тунець може містити високий рівень речовини метилртуть.

Метилртуть - неврологічний токсин, який може спричинити негативні наслідки для здоров'я. До них відносяться затримка розвитку дітей, проблеми із зором, відсутність координації та порушення слуху та мови.

Зокрема, дитина вагою 25 кілограмів може їсти лише одну порцію консервованого білого тунця вагою 75 грамів кожні 19 днів. Вагітним жінкам і дітям можна їсти не більш ніж 2 рази на тиждень.

Кава

Кава містить кофеїн, якого у кожній чашці в середньому 80 -120 міліграмів. Добове споживання 400 міліграмів, як правило, вважається безпечним.

Однак, часто люди споживають понад 500 - 600 міліграмів на день, і це вже шкідливою Це може спричинити безсоння, дратівливість та спазми в шлунку.

Кориця

Така спеція має високий вміст антиоксидантів й бореться із запаленням та знижує рівень цукру в крові. Однак вона містить велику кількість сполуки - кумарин, яка може бути шкідливою у великих дозах.

Добова норма має становити - 0,1 міліграма на 1 кілограм маси тіла. Якщо споживати більше, то може виникнути токсичність печінки та рак.

Максимальна добова норма становить 0,5 - 2 грамів.

Печінка

Печінка дуже корисна, адже має залізо, В12, вітамін А та мідь. Однак, 100-грамова порція яловичої печінки містить у 6 разів більше рекомендованої норми вітаміну А та в 7 разів більше міді.

Вітамін А зберігається в нашому організмі, але надлишок може викликати симптоми токсичності. Симптоми можуть включати проблеми із зором, біль у кістках і нудоту та блювоту. Вживання занадто великої кількості міді може спричинити отруєння.

Мускатний горіх

Мускатний горіх - це спеція з дуже унікальним смаком. Його часто використовують у різдвяних стравах.

Такий продукт містить сполуку під назвою міристицин, яка є психоактивною речовиною. У великих дозах мускатний горіх може викликати отруєння.

Наслідки отруєння міристицином включають судоми, нудоту, запаморочення, біль і галюцинації.

Не рекомендується з’їдати більше 10 грам мускатного горіха за один прийом.