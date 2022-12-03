Не ешьте гречку с этими продуктами, если не хотите погубить здоровье

Гречка - самая полезная крупа из всех доступных в Украине. Она улучшает пищеварение и надолго утоляет голод. Но в сочетании с определенными продуктами он может навредить здоровью.

В каких условиях гречка становится вредной, читайте в материале ниже.

Чем ценна гречка

Гречка очень богата полезными веществами. В ней 18 нужных для организма аминокислот и микроэлементов. Также много витаминов группы А, В, Е, белка и важных жиров.

Регулярное потребление гречихи способствует выведению из организма токсинов и нормализации обмена веществ. Эта крупа дает ощущение сытости и улучшает пищеварение. Именно поэтому она входит в рацион многих лечебных диет.

При запорах эта крупа улучшает перистальтику, но при чрезмерном потреблении может дать обратный эффект. Не стоит регулярно есть только гречку, потому что она может спровоцировать повышенное газообразование.

Несмотря на значительные свои полезные свойства, гречка в сочетании с определенными продуктами может навредить здоровью.

С какими продуктами нельзя есть гречку

Если есть определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом, то гречку не стоит есть вместе с сосисками, сардельками, колбасами. В общем, всеми мясными полуфабрикатами, а также с жирной рыбой.

Также эту крупу не советуют есть вместе с кефиром, молоком, сахаром, жирными продуктами.

Иначе такая комбинация может вызвать брожение, чувство тяжести в желудке и изжогу.

Гречку полезно есть с овощами, нежирной рыбой или нежирным мясом. Чтобы крупа лучше усваивалась организмом, ее нужно хорошо проваривать, а не заливать крутым кипятком.

Кому стоит ограничить потребление гречки

Ограниченно употреблять гречневую кашу нужно людям, у которых непереносимость глютена, повышенная свертываемость крови и почечная недостаточность. Съедайте не более одной порции гречки в неделю, если у вас проблемы с почками.

Употреблять гречневую кашу осторожно также нужно тем, у кого недостаточно ферментов поджелудочной железы, избыточный бактериальный рост, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника, варикоз, диабет или мигрень.