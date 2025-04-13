Что носить этой весной? Самые модные джинсы, которые следует примерить уже сегодня

Весна 2025 года принесет свежие тренды в джинсовую моду. От классических моделей до смелых новинок - эти джинсы обязательно должны появиться в вашем гардеробе этого сезона.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста и фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, на какие модели обратить внимание в весенне-летнем сезоне.

Джинсы "подковы" или "бочки"

Это достаточно объемная модель джинсов, которые имеют характерную форму, которая расширяется от бедер до низа и напоминает изгиб подковы. Она создают эффект объемных бедер и сужаются в области косточек, что выглядит очень оригинально.

Часто такие брюки из денима имеют высокую посадку, что придает образу элегантности. Кроме того, благодаря своей "подковообразной" форме эти джинсы подчеркивают талию, не ограничивая движения.



Модные джинсы на весну (скриншот видео)

Джинсы baggy

Джинсы baggy - это стильные и удобные джинсы со свободным кроем, имеющие низкую посадку и большие объемы в бедрах и ногах. Они стали популярны в 90-х годах, особенно среди молодежи, и вернулись в моду благодаря современным трендам в стритстайле и моде в целом.

Стилист отметила, что длина такой модели должна в буквальном смысле "подметать пол".



Джинсы baggy (скриншот видео)

Джинсы с завязками

Завязки и шнурки на талии позволяют регулировать посадку джинсов. Благодаря шнуркам можно подкорректировать фигуру, придавая джинсам еще больше индивидуальности. Завязки часто используют вместо классической застежки или как декоративный элемент.



Джинсы с завязками (скриншот видео)

Джинсы с декором

В тренде также джинсы с украшениями в виде камней и страз. Камни и стразы обычно украшают разные части джинсов - от пояса и карманов до всего низа брюк или даже вышивки на задней части. Это придает блеск и элегантность, превращая стандартные джинсы в яркую часть образа.

Стилист отметила, что можно самостоятельно задекорировать брюки из денима бисером или стразами.



Джинсы с декором (скриншот видео)

Джинсы с подворотами

Подвороты - это классический способ адаптировать джинсы под индивидуальный стиль. Завернув подол джинсов, можно сделать их более короткими, открывая обувь и придавая образу легкость. Это добавляет динамичности, особенно если подвороты не симметричны или выполнены небрежно. Они особенно популярны в стилистике casual или street style, а также в образах с элементами ретро.



Джинсы с подворотами (скриншот видео)

Джинсы со стрелкой спереди

Джинсы со стрелкой впереди - это классический стильный элемент в моде, который придает элегантности. Стрелка на джинсах обычно создается благодаря специальному прессованию ткани. Она проходит по центру передней части штанины, создавая иллюзию более тонкой и вытянутой фигуры.



Джинсы со стрелкой (скриншот видео)

Также стилист отметила, что на пике популярности темно-синие джинсы или, как их еще называют, цвета индиго. Кроме того, она дала совет по поводу джинсов скинни, которые сейчас также возвращаются в тренды. Они должны быть прямого кроя, а не облегать ноги внизу.