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Комнатные растения для каждого знака Зодиака, чтобы быть богатым и счастливым

Фото: Гороскоп комнатных растений (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп совместимости знаков Зодиака и комнатных растений расскажет о том, какой вазон подходит каждому из нас.

Что нужно поставить на подоконнике, чтобы стать счастливее – читайте ниже в материале Styler.

Овен

Этому знаку Зодиака подходят яркие цветы – оранжевые, красные, желтые, а также имеющие высокий стебель и колючки. К таким относятся: роза, бегония, блестящая эхмея, индийская или японская азалия, гранат и герань.

Телец

Телец – знак стабильный и целенаправленный. Ему подойдет каланхоэ, фиалка, цикламен. Эти растения привлекут в жизнь знака финансовое благополучие.

Близнецы

Изменчивым и слегка легкомысленным Близнецам подойдут папоротники, плющи и пальмы. Хорошо влияет на этот знак Зодиака хлорофитум, помогающий очистить воздух.

Рак

Ракам подходят цветы, которые нужно своевременно и дозировано поливать. Это могут быть агава, бегония, алоэ, диффенбахия, фуксия. Эти растения будут спасать Рака от слишком резких смен настроения.

Фото: Ракам нужно завести фуксию (pixabay)

Лев

Львам подходят яркие неординарные цветы. Отлично впишутся в жилище знака Зодиака нарцисс, кротон, пальма, диффенбахия, алоэ, гардения и роза. Успеху в творческой и личной жизни будут способствовать калы.

Дева

Девам нужны вьющиеся растения, а также те, чьи корни не погружены в почву. Также им подойдет драцена и сингониум – они помогут "облегчить" характер, зарядиться положительной энергией. Также подойдут филодендрон, монстера, сциндапсус, циссус.

Весы

Главным растением этого знака Зодиака считается декабрист. А вот поддерживать огонь страсти в спальне поможет орхидея. Также Весам рекомендуют азалию, камелию, гибискус, стручковый перец, хризантему.

Скорпион

Скорпионам лучше выбирать неприхотливые в уходе комнатные растения – филодендрон, монстеру, лиану, камелию. Счастливым талисманом этого знака Зодиака считаются кактусы.

Фото: Кактус – цветок Скорпионов (pixabay)

Стрелец

Стрельцам следует выращивать цитрусовые – например, лимон. Это растение способствует успеху и расширению кругозора. Также им подходят герберы, лилии, орхидеи, бегонии.

Козерог

Успеху Козерога и его душевному равновесию будут способствовать фикус, лавр и драцена. Достичь финансовых вершин поможет толстянка – главный талисман знака.

Водолей

Водолеям подходят необычные комнатные растения – рео пестрое, папоротник. А пуанссетия поможет раскрыть новые таланты.

Рыбы

Спокойным рыбам подходят толстянки, гиацинты, орхидеи. Также на них хорошо влияют водоросли в аквариумах, а азалия помогает сохранять внутреннюю гармонию.

Ранее мы писали, что ждет все знаки Восточного гороскопа в новом 2023 году Черного Кролика.

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