Комнатные растения для каждого знака Зодиака, чтобы быть богатым и счастливым

Гороскоп совместимости знаков Зодиака и комнатных растений расскажет о том, какой вазон подходит каждому из нас.
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Этому знаку Зодиака подходят яркие цветы – оранжевые, красные, желтые, а также имеющие высокий стебель и колючки. К таким относятся: роза, бегония, блестящая эхмея, индийская или японская азалия, гранат и герань.
Телец – знак стабильный и целенаправленный. Ему подойдет каланхоэ, фиалка, цикламен. Эти растения привлекут в жизнь знака финансовое благополучие.
Изменчивым и слегка легкомысленным Близнецам подойдут папоротники, плющи и пальмы. Хорошо влияет на этот знак Зодиака хлорофитум, помогающий очистить воздух.
Ракам подходят цветы, которые нужно своевременно и дозировано поливать. Это могут быть агава, бегония, алоэ, диффенбахия, фуксия. Эти растения будут спасать Рака от слишком резких смен настроения.
Фото: Ракам нужно завести фуксию (pixabay)
Львам подходят яркие неординарные цветы. Отлично впишутся в жилище знака Зодиака нарцисс, кротон, пальма, диффенбахия, алоэ, гардения и роза. Успеху в творческой и личной жизни будут способствовать калы.
Девам нужны вьющиеся растения, а также те, чьи корни не погружены в почву. Также им подойдет драцена и сингониум – они помогут "облегчить" характер, зарядиться положительной энергией. Также подойдут филодендрон, монстера, сциндапсус, циссус.
Главным растением этого знака Зодиака считается декабрист. А вот поддерживать огонь страсти в спальне поможет орхидея. Также Весам рекомендуют азалию, камелию, гибискус, стручковый перец, хризантему.
Скорпионам лучше выбирать неприхотливые в уходе комнатные растения – филодендрон, монстеру, лиану, камелию. Счастливым талисманом этого знака Зодиака считаются кактусы.
Фото: Кактус – цветок Скорпионов (pixabay)
Стрельцам следует выращивать цитрусовые – например, лимон. Это растение способствует успеху и расширению кругозора. Также им подходят герберы, лилии, орхидеи, бегонии.
Успеху Козерога и его душевному равновесию будут способствовать фикус, лавр и драцена. Достичь финансовых вершин поможет толстянка – главный талисман знака.
Водолеям подходят необычные комнатные растения – рео пестрое, папоротник. А пуанссетия поможет раскрыть новые таланты.
Спокойным рыбам подходят толстянки, гиацинты, орхидеи. Также на них хорошо влияют водоросли в аквариумах, а азалия помогает сохранять внутреннюю гармонию.
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