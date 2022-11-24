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Кімнатні рослини для кожного знаку Зодіаку, щоб бути багатим та щасливим

Фото: Гороскоп кімнатних рослин (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп сумісності знаків Зодіаку і кімнатних рослин розповість про те, який саме вазон підходить кожному з нас.

Що треба поставити на підвіконні, щоб стати щасливіше - читайте нижче в матеріалі Styler.

Овен

Цьому знаку Зодіаку підходять яскраві квіти - помаранчеві, червоні, жовті, а також ті, які мають високе стебло і колючки. До таких належать: троянда, бегонія, ехмея блискуча, індійська або японська азалія, гранат і герань.

Телець

Телець - знак стабільний і цілеспрямований. Йому підійде каланхое, фіалка, цикламен. Ці рослини привернуть в життя знаку фінансове благополуччя.

Близнюки

Мінливим і злегка легковажним Близнюкам підійдуть папороті, плющі і пальми. Добре впливає на цей знак Зодіаку хлорофітум, який допомагає очистити повітря.

Рак

Ракам підходять квіти, які потрібно вчасно і дозовано поливати. Це може бути агава, бегонія, алое, дифенбахія, фуксія. Ці рослини рятуватимуть Рака від занадто різких змін настрою.

Фото: Ракам треба завести фуксію (pixabay)

Лев

Левам підходять яскраві неординарні квіти. Відмінно впишуться в житло знака Зодіаку нарцис, кротон, пальма, дифенбахія, алое, гарденія і троянда. Успіху у творчому і особистому житті сприятимуть кали.

Діва

Дівам потрібні в'юнкі рослини, а також ті, чиє коріння не занурено в ґрунт. Також їм підійде драцена і сингоніум - вони допоможуть "полегшити" характер, зарядитися позитивною енергією. Також підійдуть філодендрон, монстера, сциндапсус, цисус.

Терези

Головною рослиною цього знаку Зодіаку вважається декабрист. А ось підтримувати вогонь пристрасті в спальні допоможе орхідея. Також Терезам рекомендують азалію, камелії, гібіскус, стручковий перець, хризантему.

Скорпіон

Скорпіонам краще вибирати невибагливі в догляді кімнатні рослини - філодендрон, монстеру, ліану, камелії. Щасливим талісманом цього знаку Зодіаку вважаються кактуси.

Фото: Кактус - квітка Скорпіонів (pixabay)

Стрілець

Стрільцям варто вирощувати цитрусові - наприклад, лимон. Ця рослина посприяє успіху і розширенню кругозору. Також їм підходять гербери, лілії, орхідеї, бегонії.

Козеріг

Успіху Козерога і його душевній рівновазі сприятимуть фікус, лавр і драцена. Досягти фінансових вершин допоможе товстянка - головний талісман знаку.

Водолій

Водоліям підходять незвичайні кімнатні рослини - рео строкате, папороть. А пуансетія допоможе розкрити нові таланти.

Риби

Спокійним Рибам підходять товстянки, гіацинти, орхідеї. Також на них добре впливають водорості в акваріумах, а азалія допомагає зберігати внутрішню гармонію.

Раніше ми писали, що чекає всі знаки Східного гороскопу в новому 2023-му році Чорного Кролика.

Також читайте про знаки Зодіаку, яким на роду написано бути мільйонерами.

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