ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Четвер 07 січня 2021 16:58
Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я
Кімнатна рослина (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Кімнатні рослини - це не тільки декор, але і живі організми, які мають властивість впливати на навколишнє середовище. Крім очевидної користі, такої як очищення і зволоження повітря, вони можуть бути навіть небезпечні для здоров'я. Які рослини краще назавжди прибрати зі свого будинку і чому – читайте нижче.

Ось топ-8 найнебезпечніших кімнатних рослин, які часто зустрічаються у декорі:

Азалія. Її листя містить отруйну речовину глікозид. При попаданні в організм ця речовина викликає отруєння, а згодом аритмію і летальний результат. Проте варто відзначити, що смерть викликає тільки вживання значної кількості глікозиду.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Азалія (фото: wikipedia.org)

Диффенбахія. Отрута міститься в усіх зелених частинах рослини й може викликати сильну алергічну реакцію, почервоніння шкіри, сльозотечу навіть у дорослої людини. Саме тому необхідно ретельно оберігати дітей і тварин від контакту з цим красивим, але небезпечним представником флори.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Дифенбахія (фото: wikipedia.org)

Первоцвіт, або примула. Під час цвітіння примула активно виділяє токсичні речовини — алкалоїди, які можуть викликати нудоту і запаморочення. Ефект стає помітнішим зі збільшенням кількості квітучих рослин в кімнаті. Небезпечне також листя первоцвіту, у волосках якого міститься отрута, здатна викликати алергічну реакцію.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Примула (фото: wikipedia.org)

Плющ. Плоди, а також листя цього вічнозеленого чагарнику можуть бути дуже небезпечні. Кімнатний плющ зазвичай не плодоносить, але листя може стати причиною отруєння кішок, яких приваблює соковита зелень рослини.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Плющ (фото: wikipedia.org)

Монстера. У листі цієї рослини міститься вкрай отруйна речовина, яка при попаданні на слизові оболонки може викликати сильну токсичну реакцію. Вживання листя монстери всередину може призвести до серйозних отруєнь, що вимагає медичного втручання.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Монстера (фото: wikipedia.org)

Цикламен, або альпійська фіалка. Небезпечними в цій квітці є тільки бульби, які містять сильну отруту. Стежте, щоб ними не поласували тварини, і насолоджуйтеся прекрасними квітами у своєму будинку.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Цикламен, або альпійська фіалка (фото: wikipedia.org)

Трихоцереус. Трихоцереус належить до сімейства кактусових, але на відміну від інших представників "ключих" небезпечний не тільки своїми голками. Містяться в трихоцереусі речовини здатні не тільки викликати сильні галюцинації, але також привести до паралічу центральної нервової системи.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Трихоцереус (фото: msscacti)

Брунфельзія. Всі її частини містять отруту, що володіє нейротоксичною дією.

Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Брунфельзія (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які домашні рослини принесуть здоров'я в будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровьедомрастение

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся