Ці кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Кімнатна рослина (ілюстративне фото: freepik.com)

Кімнатні рослини - це не тільки декор, але і живі організми, які мають властивість впливати на навколишнє середовище. Крім очевидної користі, такої як очищення і зволоження повітря, вони можуть бути навіть небезпечні для здоров'я. Які рослини краще назавжди прибрати зі свого будинку і чому – читайте нижче.

Ось топ-8 найнебезпечніших кімнатних рослин, які часто зустрічаються у декорі:

Азалія. Її листя містить отруйну речовину глікозид. При попаданні в організм ця речовина викликає отруєння, а згодом аритмію і летальний результат. Проте варто відзначити, що смерть викликає тільки вживання значної кількості глікозиду.

Азалія (фото: wikipedia.org)

Диффенбахія. Отрута міститься в усіх зелених частинах рослини й може викликати сильну алергічну реакцію, почервоніння шкіри, сльозотечу навіть у дорослої людини. Саме тому необхідно ретельно оберігати дітей і тварин від контакту з цим красивим, але небезпечним представником флори.

Дифенбахія (фото: wikipedia.org)

Первоцвіт, або примула. Під час цвітіння примула активно виділяє токсичні речовини — алкалоїди, які можуть викликати нудоту і запаморочення. Ефект стає помітнішим зі збільшенням кількості квітучих рослин в кімнаті. Небезпечне також листя первоцвіту, у волосках якого міститься отрута, здатна викликати алергічну реакцію.

Примула (фото: wikipedia.org)

Плющ. Плоди, а також листя цього вічнозеленого чагарнику можуть бути дуже небезпечні. Кімнатний плющ зазвичай не плодоносить, але листя може стати причиною отруєння кішок, яких приваблює соковита зелень рослини.

Плющ (фото: wikipedia.org)

Монстера. У листі цієї рослини міститься вкрай отруйна речовина, яка при попаданні на слизові оболонки може викликати сильну токсичну реакцію. Вживання листя монстери всередину може призвести до серйозних отруєнь, що вимагає медичного втручання.

Монстера (фото: wikipedia.org)

Цикламен, або альпійська фіалка. Небезпечними в цій квітці є тільки бульби, які містять сильну отруту. Стежте, щоб ними не поласували тварини, і насолоджуйтеся прекрасними квітами у своєму будинку.

Цикламен, або альпійська фіалка (фото: wikipedia.org)

Трихоцереус. Трихоцереус належить до сімейства кактусових, але на відміну від інших представників "ключих" небезпечний не тільки своїми голками. Містяться в трихоцереусі речовини здатні не тільки викликати сильні галюцинації, але також привести до паралічу центральної нервової системи.

Трихоцереус (фото: msscacti)

Брунфельзія. Всі її частини містять отруту, що володіє нейротоксичною дією.

Брунфельзія (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які домашні рослини принесуть здоров'я в будинок.