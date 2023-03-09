Как понять, что комнатное растение страдает из-за "неправильного места"

Комнатные растения очень чувствительны к месту в доме, где они растут. Слишком много или мало света, сухость, не та температура или сквозняки - все это может повлиять на рост и развитие вашего вазона. Как понять, что растение просто не на своем месте?

Признаки недостаточного солнечного света:

удлинение побегов в сторону света (тонкие и длинные);

новые листочки вырастают меньше, чем предыдущие;

нижние листья желтеют и опадают;

растение не растет, или приостановился рост;

цветущие не цветут, или цветут плохо;

исчезают цвета на листьях.

Признаки избытка солнечного света:

выжженные пятна на листьях;

листья выглядят блекло;

листья становятся сухими и опадают;

быстро пересыхает земля.

Что делать, если света слишком много или мало

Если света очень много, вы можете притенить растение, чтобы оно не находилось под прямыми лучами. Также можно переставить цветок немного дальше, но учитывайте, что тень большинство растений не любит.

Когда недостаточно солнечного света, его можно заменить искусственным. Такой свет может дополнять естественный дневной или даже заменить его в течение долгих зимних пасмурных месяцев. Люминесцентные лампы эффективны, поскольку они обеспечивают тип освещения, необходимый растению для фотосинтеза.