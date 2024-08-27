За ними охотятся коллекционеры. 5 советских медалей, которые стоят десятки тысяч гривен

Государственные награды - это одна из наиболее ценных категорий предметов коллекционирования. Каждая медаль или орден имеют свой личный номер, свой устав и историческую уникальность. Потому они очень дорого стоят. Какие награды из прошлого имеют большую цену у коллекционеров?

РБК-Украина (проект Styler) дает примеры максимально ценных и редких наград, которые, возможно, напомнят вам что-нибудь из вашего фамильного наследия.

Медаль Ушакова

Медаль Ушакова - это аналог медали "За Отвагу", но исключительно для рядового и сержантско-старшинского состава ВМФ, а также мичманов. Она была основана Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 г. "Об учреждении военных медалей: медали Ушакова и медали Нахимова".

За годы Второй мировой войны медалью было награждено около 14 тысяч моряков. Это единственная в мире медаль, на ленте которой размещена миниатюрная копия металлической цепи.

Медаль Ушакова стоит 41 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Орден Октябрьской Революции

Орден Октябрьской Революции был одной из самых высоких наград Советского Союза, основанной 31 октября 1967 года в честь 50-летия Октябрьской революции. Орден Октябрьской Революции был второй по значимости советской наградой после Ордена Ленина.

Центральный элемент ордена - изображение крейсера "Аврора" на фоне красного эмалированного флага - изготавливался из эмали и накладывался на серебряную звезду. Серп и молот, также изображенные на ордене, покрывались позолотой.

Орден Жовтневой Революции стоит 27 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Орден Боевого Красного Знамени

Орден Боевого Красного Знамени - одна из старейших и уважаемых советских военных наград, которая была основана в 1924 году. Когда-то это был единственный советский боевой орден.

Орден изготовлялся из серебра, украшался эмалью, а на его лицевой стороне был изображён красный флаг с надписью "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Что удивительно - так это то, что красная звезда на этом ордене по таинственным причинам перевернута.

Орден Боевого Красного Знамени стоит 20 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Знак "Отличник социалистического соревнования"

В СССР существовало множество наград, выдававшихся не только за военную службу, но и за трудовые достижения. Одним из них был знак "Отличник социалистического соревнования".

Существовало много разновидностей подобных знаков в зависимости от отрасли промышленности, поэтому каждый из них встречается сравнительно редко, что делает его ценной находкой для коллекционеров.

Знак "Отличник социалистического соревнования" стоит 26 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Школьная золотая медаль

В СССР школьные медали были введены постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 30 мая 1945 года. В первые годы изготовления золотые и серебряные медали создавались из золота 583 пробы и серебра 925 пробы соответственно.

Медали имели форму правильного круга диаметром 32 мм и выпускались в 16 вариантах, что соответствовало количеству союзных республик того времени. Надпись "За отличные успехи и образцовое поведение" была исполнена на национальных языках каждой из республик.

Как можно увидеть, именно эта медаль изготовлена уже не из 583 пробы золота, а из чуть более дешевой 375. Но, тем не менее, это в прямом смысле слова золотая медаль!

Школьная золотая медаль стоит 17 500 гривен (фото: скриншот violity.com)