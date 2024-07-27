Эти 5 невероятных мостов Украины обязательно нужно увидеть своими глазами

Украина известна не только своей богатой историей, лесами, горами, озерами и живописными пейзажами, но и архитектурными шедеврами. Среди них выделяются мосты, которые стоит увидеть своими глазами, чтобы почувствовать их грандиозность и историческую ценность.

Виадук в Ворохте

Мост, который считается старейшим в Украине, расположен в поселке Ворохта, в Ивано-Франковской области.

Это железнодорожный арочный мост через реку Прут, построенный пленными итальянскими солдатами еще во времена Австро-Венгерской империи в 1895 году.

Виадук длиной 200 метров и шириной 30 метров. В настоящее время мост не используется по назначению, чтобы сохранить исторический памятник.

Виадук в Ворохте (Фото: Википедия)

Замковый мост

Этот мост в Каменец-Подольском является памяткой национального значения, а также входит в число семи чудес города. Мост соединяет Старый город с известной Каменец-Подольской крепостью.

Это единственный в мире мост, который стоит за рекой, а не соединяет два противоположных берега. По легенде именно на этом мосту был казнен гетман Юрий Хмельницкий.

Замковый мост (Фото: Википедия)

Ингульский мост

Этот мост, который является одним из самых больших разводных мостов в Европе, расположен в городе Николаев. Открыли мост через реку Ингул в 1981 году и своими размерами он уступает только мосту в Роттердаме.

Длина моста составляет 422 метра, а ширина 18 метров, что равняется четырем автодорожным полосам и двум тротуарам, которые соответственно на нем размещены. Разводная конструкция необходима для того, чтобы пропускать суда с судостроительного завода.

Ингульский мост (фото: Википедия)

Плебановский виадук

Этот виадук возле села Плебановка Тернопольской области был построен итальянскими архитекторами более 120 лет назад. Мост имеет 9 больших арок и до сих пор используется.

Похожий виадук есть в фильмах о Гарри Поттере. Украинский мост имеет шотландский аналог, ассоциирующийся с магией и сказкой. Через мост можно проехать на поезде или прогуляться под его арками, наслаждаясь видами.

Плебановский виадук (Фото: Википедия)

Арочный мост в Запорожье

Это самый большой арочный мост в Украине. Он соединяет правый берег города с островом Хортица. Длина моста составляет 320 метров, а ширина - 20.

История моста началась в 1970 году. К тому времени впервые в Советском Союзе была использована сборная металлическая балка.

Это место также популярно среди туристов из-за возможности прыжка с 40-метровой длины с возможностью касания воды.

Арковый мост (фото: Википедия)