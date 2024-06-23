Эти хиты знают все, а сейчас они звучат на украинском языке. Топ-7 переведенных песен

До полномасштабной войны РФ против Украины не все звезды отказывались от русского языка. Впрочем, теперь артисты переводят свои хиты и дают им "второе дыхание", что очень радует фанов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас топ-7 песен, которые в прошлом знали все, а их обновленные версии покорили украинцев.

Монатик - "Кружит"

7 лет назад песня артиста звучала почти отовсюду. А недавно Монатик мощно ее обновил. И сейчас хит получил украинскую версию, которую фаны уже назвали гораздо лучше российской.

"Песня, которая закружила!" - комментировал свою работу артист.

ALEKSEEV - "Океанами стали"

Певец тоже не сразу перевел свой хит. Впрочем, обновленная версия получила немало одобрительных отзывов. Трек уже успел собрать почти 900 тысяч просмотров на YouTube, а вот в TikTok он по-настоящему разорвал тренды.





Quest Pistols - "Я твій наркотик"

Группа, получившая невероятную популярность во времена шоу "Шанс", выпустила немало хитов. И "Я твій наркотик" точно среди них, потому что ее очень любили фаны. И в прошлом году музыканты обновили песню и презентовали ее на украинском.

"Я Твій Наркотик" - это отражение безумной любви. Чувство, которое сносит крышу и разрушает все помехи. Любовь - это та сила, которой руководствуется каждый украинец. Любовь вдохновляет и ведет нас к победе", - комментировали переведенную версию песни артисты.

Ирина Билык - "Снвг"

Эту песню артистка представила еще в 2004 году. А сейчас она перевела ее на украинский язык и сделала очень большой подарок своим поклонникам. На фоне того, что российскую версию хита до сих пор поет путинист Киркоров, обновленный вариант ее полностью затмил.



Дантес - "Оля"

Эта песня вышла во времена "Фабрики звезд", когда Вова Дантес и Вадим Олейник выступали в дуэте под названием "ДиО.фильмы". Песня об Оле была невероятно популярна, ее любили все девушки и подростки. А сейчас Дантес поет уже украинскую версию трека, правда, без Олейника.

Гарик Кричевский - "Кияночка"

Этот хит оставался очень популярным уже много лет. И недавно артист представил переведенную песню, в которой еще и добавился один куплет.



Макс Барских - "Тумани"

Конечно, топ переведенных хитов сложно представить без этой "бомбы". "Тумани" разорвали все чарты, поэтому фаны были на седьмом небе от счастья, когда Барских начал исполнять на концертах украинскую версию хита.